Filmlerdeki en yaygın klişeler

“Açıklayayım” yerine “Gel göstereyim”

Bazı karakterler zamana hiç değer vermiyor gibi görünür. Bazen arabadan indikten sonra “Burada ne yapıyoruz?” diye sorarlar. Yol boyunca merak etmemişlerdir. Ya da biri ayrıntıları bilmek ister ve diğeri “Sana göstereceğim” der. Oraya gitmek için saatler harcayabilir “Her şey burada başladı” diyebilir. Bu kadar zaman harcamasına gerek kalmadan, neler olduğunu anlatmayı tercih etmez.