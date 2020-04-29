Filmlerdeki en yaygın klişeler

29.04.2020 - 06:40
Amacı dışında kullanılan zırh
Görünüşe göre tüm film yaratıcıları zırhın amacının ne olduğunu pek bilmiyorlar. Gerçek hayatta, zırhın erkekleri daha tehditkar, kadınları ise daha çekici hale getirmesi pek olası değil. Bu zırh hayati organları korumakla kalmaz, aynı zamanda bir kişinin hareketini de sınırlar.
Taksi çağırırken “Taksi” diye bağırma
Gerçek hayatta taksi çağırırken “Taksi” diye bağıranı görmek pek mümkün değil. Ama filmlerde farklı şekilde taksiye binen şimdiye kadar çok az görülmüştür.
Kusursuz dönüşüm
Popüler olmayan, arka plandaki kızlar kötü giyinirler genelde. Ancak potansiyelleri yüksektir. Kıyafetlerini değiştirince tanrıça gibi görünürler.
Doğum klişesi
Doğum sahneleri çoğu zaman gerçekçi değildir. Dokuz ay boyunca hamile kadın için her şey yolundadır, tam doğum anında belirtiler görülür. Bebekler doğduğunda gerçektekinin aksine tertemizdir.
Yaralanmalar ve koma
Karakterler yaralanır, vurulur, dövülür ve sonra üzerlerinde serumlar, kateterlerle hastaneden kaçarlar. Gerçekte yürüyemeyecek halde olan komadan çıkmış hasta, elbette bir kahraman olarak düşmanlarını yenebilecek güçtedir.
“Açıklayacak zaman yok” klişesi
Karakterler bunu sıklıkla söylerler. Ama gerçek hayatta harekete geçmeden önce ya da birinin size güvenmesini sağlamak için önce durumu açıklamak gerekir.
Hatasız ve aralıksız diyaloglar
Gerçek hayatta konuşurken hatalı cümle de kurulur, hatalı telaffuz da edilir. Ancak filmlerde kusursuz cümleler, hiç ara vermeksizin, hiç hatasız dile getirilir genelde.
Bilim insanları her şeyi bilir
Filmlerde laboratuvarda çalışan biri her bilim alanında uzmandır. Robot yapar, organ nakleder, FBI’ın güvenlik sistemini hack’ler... Ne yazık ki gerçek hayatta, tek bir alanda bile böyle olağanüstü beceriler kazanmak on yıllar alır.
Kılıç dövüşü
Film yaratıcıları dövüş sahnelerini adeta bir dansa dönüştürür, izlemesi eğlencelidir. Ancak gerçek hayatta yaralanmalar, kesikler içerecek bir kılıç dövüşünün bu kadar eğlenceli olması mümkün değil.
Okul dolapları
Lise filmlerinde öğrenciler genellikle okul dolaplarının önünde konuşur. Çoğunlukla bu lokasyonda gizli bilgi, dedikodu vs. paylaşılır.
Duş klişesi
Gerçek hayatta bunu yapan muhtemelen buz gibi sudan kaçar. Ama filmlerde, suyu açar açmaz altına girip yıkanma sahnesi sık yapılır.
Nerede ve ne zaman buluşulur?
“Sonra görüşürüz”, “Akşam seni alırım” sözleri sıklıkla söylenir ve aynı yerde buluşulur. Buluşmanın nerede ve tam olarak saat kaçta olacağı hiç konuşulmaz.
“Açıklayayım” yerine “Gel göstereyim”
Bazı karakterler zamana hiç değer vermiyor gibi görünür. Bazen arabadan indikten sonra “Burada ne yapıyoruz?” diye sorarlar. Yol boyunca merak etmemişlerdir. Ya da biri ayrıntıları bilmek ister ve diğeri “Sana göstereceğim” der. Oraya gitmek için saatler harcayabilir “Her şey burada başladı” diyebilir. Bu kadar zaman harcamasına gerek kalmadan, neler olduğunu anlatmayı tercih etmez.