Filmlerdeki ses efektleri nasıl yapılıyor?

Filmlerdeki silah, kavga, öpüşme, yürüme, yağmur, ateş, ata binme, ok atma ve daha pek çok sesin sırrı, seslendirme odalarındaki gündelik malzemelerde gizli. Dondurma külahından plastik kovaya, çiğ etten balona kadar pek çok malzemeyle istenen sesler çıkarılıyor. İşte filmlerdeki sahneler ve o sahnelerdeki sesin çıkarıldığı materyaller...
1
Canavar sesi için balon şişiriliyor.
2
Yağmur sesi, et pişirme sesiyle eşleşiyor.
3
Dev yaratığın yürüme sesi kereviz sapı ısırma sesiyle örtüşüyor.
4
Atın ayak sesleri hindistancevizi kabuklarının birbirlerine vurulmasıyla çıkarılıyor.
5
Ok atma sesi bambuyla çıkarılıyor
6
Ses efekti uzmanları silah sesi için zımba tabancası kullanıyor.
7
Karda yürüme sesi için ses efekti uzmanları, geniş bir kutunun içinde yer alan mısır ununun üstünde yürüyorlar.
8
Gök gürültüsü sesi için alüminyum levhalar kullanılıyor.
9
Yumruk sesi, çiğ ete vurularak çıkarılıyor.
10
Salıncak sesi için paslı menteşeden yararlanılıyor.
11
Kalbin çarpma sesi plastik kovaya vurularak yapılıyor.
12
Öpüşme sesinde, seslendirme sanatçıları kollarını öperek istenen sesi çıkarıyor.
13
İnsanın yere düşme sesi için büyük kitaplar kullanılıyor.
14
Ateş sesi için balonlu naylondan hışırdama sesi çıkarılıyor ve ara ara balonları patlatılıyor.
15
Yumurta kırma sesiyle külahı kırma sesi birbirine benziyor.
16
Seslendirme sanatçısı olmak kolay değil ama eğlenceli. Yürüyüş sesi için bazen tahtada, bazen kumda, bazen plastik kasada farklı ayakkabılarla yürüyerek filmlerdeki sesleri yakalıyorlar.