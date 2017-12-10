Filmlerin ve dizilerin çekim hataları
Hababam Sınıfı'ndan Mad Max'e, Yüzüklerin Efendisi'nden Sen Anlat Karadeniz'e birçok yapımın kusurlu sahneleri dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı. Bazıları sinemada görsel ve teknik bir devrim yaratan, milyonlarca izleyiciyi peşinden sürükleyen sinema şaheserleri bile aslında tamamen kusursuz değil. İşte kare kare film ve dizi hataları...
-
1
Hababam Sınıfı Tatilde
Filmde sınıfta sahneler arasında kapalı olan perdeler açılıyor, zaman gece ve gündüz olarak değişiyor.
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
Sen Anlat Karadeniz
Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir'in, Nefes'e sarıldığı sahnede, Nefes'in atleti görünürken bir sonraki sahnede iç çamaşır ile kalması dikkatlerden kaçmadı.
-
7Sen Anlat Karadeniz'in 14. bölümünde Vedat'ın adamları Nefes ve Tahir'in birlikte fotoğraflarını çekebilmek için plan yaptı. Nefes'i içine düştüğü zor durumdan onun çığlığına koşan Tahir kurtardı.
Nefes ise Tahir'in sarıldığı sahnede Nefes'in atletli olduğu gözüktü. Daha sonra ise Nefes'in, bir sonraki devam sahnesinde iç çamaşırıyla kalmış olması dikkatli gözlerden kaçmadı.
-
8
Üçkağıtçı
Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 'Üçkağıtçı' filminde sahneler arasında Sabahat Işık'ın kıyafeti değişiyor.
-
9
-
10
-
11
-
12
Gerçek Kötüler (Suicide Squad)
Harley aynı anda hem silahını seçip hem kıyafetini değiştirip hem de saçını boyama yeteneğine sahip biri olarak seyirci karşısında.
-
13
Star Wars: Güç Uyanıyor
Filmin kahramanının kıyafetinde dikkatlerden kaçan değişim.
-
14
Gülşah Küçük Anne
1976 yapımı filmde Ayşen Gruda eve girdiği zaman arka aynadan yansıyan kameraman kadraja giriyor.
-
15
-
16
-
17
Yenilmezler
Thor etrafındanki her şeyi yerle bir ederken, bir otomobilin tamponu mucizevi bir şekilde tamir oluveriyor.
-
18
Tarkan Viking Kanı
Filmdeki denizin içinde çekilen sahneler İzmir'de bir otelin havuzunda gerçekleştirildi.
-
19
-
20Ahtapot ile boğuşma sahnesinde arka planda çekimin yapıldığı havuzun duvarları görünüyor.
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
Alacakaranlık
Kamera, görünmez olmayı başaramamış. Camdan yansıması dikkatli gözlerden kaçmıyor.
-
27
Soysuzlar Çetesi
Alman askerin arması bir sonraki sahnede uçup gidiyor.
-
28
Avatar
Jake, kapsülden çıkarken yanında tekerlekli sandalye görünmüyor ancak sonraki sahnede birden yanında beliriyor.
-
29
Terminatör 2: Kıyamet Günü
Filmin başlarında John'un ceketi kurşunlardan delik deşik olmuşken kısa bir süre sonra yenilenmiş görünüyor.
-
30
Terminatör 2: Kıyamet Günü
Köprüden düşen kamyonun camın kırık halinden sonra yeniden çatlak bir şekilde yerine gelmesi dikkat çekici.
-
31
Sultan
Türkan Şoray ve Bulut Aras'ın başrolünü oynadığı 1978 yapımı filmde Adile Naşit'in olmayan başörtüsü sahne açısı değişince birden başında görülüyor.
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
Sınırsızlar Kulübü
Film 1985 yılında geçiyor. Ancak duvarda 2011 yapımı Lamborghini Aventador otomobil posteri var.
-
38
Titanik
İki ayrı Titanik gemisi varmış gibi görünüyor.
-
39
İbo ile Güllüşah
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.
-
40
-
41
-
42
-
43
-
44
Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti
Modern zamanlardan bir kişi araya kaynamış gibi.
-
45
Olağan Şüpheliler
Uçak dört motorluyken birden iki motor kayboluyor.
-
46
Sakar Şakir
Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı filmde, yumrukla kırılacak kovanın dibinin önceden kırık olması kameraya böyle yansıyor.
-
47
-
48
-
49
-
50
-
51
Ted
Ana karakter John telefonu ters tutarak konuşuyor ama bu onun iletişim kurmasını engellemiyor.
-
52
Star Wars
Sağdaki stormtrooper'ın boyu hesap edilmemiş. Dikkatli bakınca başını çarptığı anlaşılıyor.
-
53
Yaratık
Kane bir sahnede özel bir başlık giymişken bir sonraki sahnede başlık uçmuş görünüyor.
-
54
Mad Max: Fury Road
Silahlar değişiyor. Yönetmen, hangi silahın daha görkemli olacağını karar verememiş gibi...
-
55
Marie Antoinette
Film, 18. yüzyılda geçiyor. Anlaşılan o dönemde de spor ayakkabılar popülerdi!
-
56
Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi
John ve Kate'in indiği beyaz uçağın numaraları art arda gelen sahnelerde birbirini tutmuyor.
-
57
Deadpool
Deadpool karakteri çizim yaparken, kağıtta, "Merhaba, Ben Francis!" yazsa da sonraki sahnede yazı, "Merhaba, Ben Deadpool"a dönüşüyor.
-
58
Bay ve Bayan Smith
Filmlerde, farklı sahnelerde araç değişiklikleri görülebiliyor. Ancak bu filmde dikkatli seyirciler beklenmedik bir hatayla karşılaştı. Otomobilin koltuğu aynı sahnede mucizevi bir şekilde değişiverdi.
-
59
Evde Tek Başına
Görünüşe göre Kevin, koşarken pantolonunu değiştirebiliyor.
-
60
Not: Seni Seviyorum
Duvardaki tabloya dikkat!
-
61
Aşk Her Yerde
Kravattaki puantiyeler birden yok oluyor.
-
62
The Big Bang Theory
Noel hediye sepetinin rengi sihirbaz eli değmiş gibi değişiveriyor.
-
63
Transformers: Yenilenlerin İntikamı
Bir başka otomobil değişimi sunroof'lu araçta göze çarpıyor.
-
64
Now You See Me 2
Walter gelmeden hemen önce birileri malzemelerin üzerini örtmüş gibi görünüyor.
-
65
Gladyatör
Gladyatör'de, Maximus'u yakalayanlar ona "Spaniard (İspanyalı)" lakabı takmışlardı. Ancak bu terim, 14. yüzyıla kadar kullanılmadı. Film, 180 yılını anlatıyordu. Kelimenin kullanılmasına daha 1000 yıldan fazla süre vardı.
-
66
Geleceğe Dönüş
Marty'nin çaldığı gitar Gibson ES-335'ti. Bu gitar modeli 1958 yılında çıktı. Söz konusu sahne 1955 yılında geçiyordu.
-
67
Truva
Paris zaman zaman gösterişli bir güneş şemsiyesi kullanıyor. Fakat, o yıllarda böyle bir şemsiye kullanılmazdı. Yunanlılar, en az 800 yıl sonra şemsiyeyle tanıştı.
-
68
Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can)
Bir sahnesinde, Frank'in arkasında kısa süreliğine FedEx logosu görülüyor. FedEx 1971'de kuruldu, o logo ise 1994'te kullanılmaya başlandı. Film ise 1960'ların başını anlatıyor.
-
69
Kefaret (Atonement)
Filmde Robbie, ünlü La Bohème kaydını dinliyor. Dinlediği kayıt 1956'da çıktı. Sahnenin geçtiği zaman ise 1930'lardı.
-
70
Yeşil Yol (The Green Mile)
John Coffey, elektrikli sandalye ile idam edildi. Louisiana eyaleti, hikayenin geçtiği yıldan beş yıl sonra elektrikli sandalyeyi kullanmaya başladı.
-
71
Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption)
Andy Dufresne, 1965 yılında hapisten çıkıyor ama 1969 model Pontiac GTO kullanıyor.
-
72
Cesur Yürek (Braveheart)
William Wallace kilt giyiyor. William Wallace 1300 yılı civarında yaşıyordu. Kiltler, İskoçya'da 16. yüzyıla kadar giyilmedi.
-
73
Robin Hood: Hırsızlar Prensi
Robin'in arkadaşı Azeem ona bir teleskop gösteriyor. Film 1194'te geçiyor; teleskop, 17. yüzyılın başlarında icat edildi.
-
74
Matrix
Neo köşeye sıkışmış ama güneş gözlüğündeki yansımada sandalyede oturuyor.
-
75Olağan Şüpheliler
Kamera diğer açıdan gösterdiğinde uçağın motor sayısı değişiyor.
-
76Ön camdaki balyoz darbesi dışardan bakıldığında ortada içerden bakıldığında solda gözüküyor.
-
77Gladyatör
Dumanı sağlayan gaz bombası at arabasının arkasında görülebiliyor.
-
78
Harry Potter ve Felesefe Taşı
Harry bir anda yer değiştiriyor.
-
79Lucius Malfoy'un peruğunun altından aktörün saçı gözüküyor.
-
80
Geçmişi Olmayan Adam
Deniz Piyadesi'nin ilk karelerde düşen şapkası tekrar beliriyor.
-
81Aynı sahne fakat saat farklı bileklerde.
-
82
Yüzüklerin Efendisi
Frodo'nun yarası yer değiştiriyor.
-
83
Titanic
Geminin bazı parçaları yok oluyor.
-
84Rose Jack'in eline balta ile vuruyor.
-
85
Terminatör 2
Aynı otomobilde farklı plakalar var.
-
86Silah ateşlenmeden kafada delik açılıyor.
-
87Kod Adı Kılıçbalığı
Yolcu koltuğu kafalığı kendiliğinden yükseliyor.
-
88Otomobil patlamadan önce aracın içindeki kukla gözüküyor.
-
89Örümcek Adam
İlk sahnede kavga sırasında pencere kırılıyor.
-
90Ardından gelen sahnedeyse pencere sağlam gözüküyor.
-
91Yıldız Savaşları
Soldaki stormtrooper ateş etmeye başlıyor.
-
92Bu arada sağdaki stormtrooper dengesini kaybederek düşüyor.
-
93
Amerikan Pastası
Kadın oyuncunun elinde mavi bir bardak var.
-
94Bardak bir sonraki sahnede şeffaf oluyor.
-
95
The Rocky Horror Picture Show
Bu kült müzikalde bile hatalar var.
-
96
The Rocky Horror Picture Show
Saksofon çalan oyuncunun serçe parmağındaki yüzük kaybolup tekrar beliriyor.
-
97
Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi
İlk karede bir uçak gözüküyor.
-
98Sonraki karede uçağın numarası değişiyor.
-
99Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti
Arkada çekim ekibinden biri gözüküyor.
-
100
Ocean's 11
Brad Pitt ilk karede elinde bir kadeh tutuyor.
-
101Sonraki karede kadeh tabağa dönüşüyor.
-
102
Yüzüklerin Efendisi: İki Kule
Pippin'in elleri bağlı.
-
103Sonraki sahnede eller kendiliğinden çözülüyor.