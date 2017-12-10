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Filmlerin ve dizilerin çekim hataları

Hababam Sınıfı'ndan Mad Max'e, Yüzüklerin Efendisi'nden Sen Anlat Karadeniz'e birçok yapımın kusurlu sahneleri dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı. Bazıları sinemada görsel ve teknik bir devrim yaratan, milyonlarca izleyiciyi peşinden sürükleyen sinema şaheserleri bile aslında tamamen kusursuz değil. İşte kare kare film ve dizi hataları...

  • 1

    Hababam Sınıfı Tatilde

    Filmde sınıfta sahneler arasında kapalı olan perdeler açılıyor, zaman gece ve gündüz olarak değişiyor.

  • 2

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  • 6

    Sen Anlat Karadeniz

    Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir'in, Nefes'e sarıldığı sahnede, Nefes'in atleti görünürken bir sonraki sahnede iç çamaşır ile kalması dikkatlerden kaçmadı.

  • 7

    Sen Anlat Karadeniz'in 14. bölümünde Vedat'ın adamları Nefes ve Tahir'in birlikte fotoğraflarını çekebilmek için plan yaptı. Nefes'i içine düştüğü zor durumdan onun çığlığına koşan Tahir kurtardı.
    Nefes ise Tahir'in sarıldığı sahnede Nefes'in atletli olduğu gözüktü. Daha sonra ise Nefes'in, bir sonraki devam sahnesinde iç çamaşırıyla kalmış olması dikkatli gözlerden kaçmadı.
  • 8

    Üçkağıtçı

    Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 'Üçkağıtçı' filminde sahneler arasında Sabahat Işık'ın kıyafeti değişiyor.

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  • 12

    Gerçek Kötüler (Suicide Squad)

    Harley aynı anda hem silahını seçip hem kıyafetini değiştirip hem de saçını boyama yeteneğine sahip biri olarak seyirci karşısında.

  • 13

    Star Wars: Güç Uyanıyor

    Filmin kahramanının kıyafetinde dikkatlerden kaçan değişim. 

  • 14

    Gülşah Küçük Anne

    1976 yapımı filmde Ayşen Gruda eve girdiği zaman arka aynadan yansıyan kameraman kadraja giriyor.

  • 15

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  • 17

    Yenilmezler

    Thor etrafındanki her şeyi yerle bir ederken, bir otomobilin tamponu mucizevi bir şekilde tamir oluveriyor.

  • 18

    Tarkan Viking Kanı

    Filmdeki denizin içinde çekilen sahneler İzmir'de bir otelin havuzunda gerçekleştirildi.

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  • 20

    Ahtapot ile boğuşma sahnesinde arka planda çekimin yapıldığı havuzun duvarları görünüyor.
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  • 26

    Alacakaranlık

    Kamera, görünmez olmayı başaramamış. Camdan yansıması dikkatli gözlerden kaçmıyor.

  • 27

    Soysuzlar Çetesi

    Alman askerin arması bir sonraki sahnede uçup gidiyor.

  • 28

    Avatar

    Jake, kapsülden çıkarken yanında tekerlekli sandalye görünmüyor ancak sonraki sahnede birden yanında beliriyor. 

  • 29

    Terminatör 2: Kıyamet Günü

    Filmin başlarında John'un ceketi kurşunlardan delik deşik olmuşken kısa bir süre sonra yenilenmiş görünüyor.

  • 30

    Terminatör 2: Kıyamet Günü

    Köprüden düşen kamyonun camın kırık halinden sonra yeniden çatlak bir şekilde yerine gelmesi dikkat çekici.

  • 31

    Sultan

    Türkan Şoray ve Bulut Aras'ın başrolünü oynadığı 1978 yapımı filmde Adile Naşit'in olmayan başörtüsü sahne açısı değişince birden başında görülüyor. 

  • 32

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  • 37

    Sınırsızlar Kulübü

    Film 1985 yılında geçiyor. Ancak duvarda 2011 yapımı Lamborghini Aventador otomobil posteri var. 

  • 38

    Titanik

    İki ayrı Titanik gemisi varmış gibi görünüyor.

  • 39

    İbo ile Güllüşah

    Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.

  • 40

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  • 44

    Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti

    Modern zamanlardan bir kişi araya kaynamış gibi.

  • 45

    Olağan Şüpheliler

    Uçak dört motorluyken birden iki motor kayboluyor.

  • 46

    Sakar Şakir

    Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı filmde, yumrukla kırılacak kovanın dibinin önceden kırık olması kameraya böyle yansıyor.

  • 47

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  • 51

    Ted

    Ana karakter John telefonu ters tutarak konuşuyor ama bu onun iletişim kurmasını engellemiyor. 

  • 52

    Star Wars

    Sağdaki stormtrooper'ın boyu hesap edilmemiş. Dikkatli bakınca başını çarptığı anlaşılıyor. 

  • 53

    Yaratık

    Kane bir sahnede özel bir başlık giymişken bir sonraki sahnede başlık uçmuş görünüyor.

  • 54

    Mad Max: Fury Road

    Silahlar değişiyor. Yönetmen, hangi silahın daha görkemli olacağını karar verememiş gibi...

  • 55

    Marie Antoinette

    Film, 18. yüzyılda geçiyor. Anlaşılan o dönemde de spor ayakkabılar popülerdi!

  • 56

    Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi

    John ve Kate'in indiği beyaz uçağın numaraları art arda gelen sahnelerde birbirini tutmuyor.

  • 57

    Deadpool

    Deadpool karakteri çizim yaparken, kağıtta, "Merhaba, Ben Francis!" yazsa da sonraki sahnede yazı, "Merhaba, Ben Deadpool"a dönüşüyor.

  • 58

    Bay ve Bayan Smith

    Filmlerde, farklı sahnelerde araç değişiklikleri görülebiliyor. Ancak bu filmde dikkatli seyirciler beklenmedik bir hatayla karşılaştı. Otomobilin koltuğu aynı sahnede mucizevi bir şekilde değişiverdi.

  • 59

    Evde Tek Başına

    Görünüşe göre Kevin, koşarken pantolonunu değiştirebiliyor.

  • 60

    Not: Seni Seviyorum

    Duvardaki tabloya dikkat! 

  • 61

    Aşk Her Yerde

    Kravattaki puantiyeler birden yok oluyor. 

  • 62

    The Big Bang Theory

    Noel hediye sepetinin rengi sihirbaz eli değmiş gibi değişiveriyor.

  • 63

    Transformers: Yenilenlerin İntikamı

    Bir başka otomobil değişimi sunroof'lu araçta göze çarpıyor. 

  • 64

    Now You See Me 2

    Walter gelmeden hemen önce birileri malzemelerin üzerini örtmüş gibi görünüyor.

  • 65

    Gladyatör

    Gladyatör'de, Maximus'u yakalayanlar ona "Spaniard (İspanyalı)" lakabı takmışlardı. Ancak bu terim, 14. yüzyıla kadar kullanılmadı. Film, 180 yılını anlatıyordu. Kelimenin kullanılmasına daha 1000 yıldan fazla süre vardı.

  • 66

    Geleceğe Dönüş

    Marty'nin çaldığı gitar Gibson ES-335'ti. Bu gitar modeli 1958 yılında çıktı. Söz konusu sahne 1955 yılında geçiyordu.

  • 67

    Truva

    Paris zaman zaman gösterişli bir güneş şemsiyesi kullanıyor. Fakat, o yıllarda böyle bir şemsiye kullanılmazdı. Yunanlılar, en az 800 yıl sonra şemsiyeyle tanıştı.

  • 68

    Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can)

    Bir sahnesinde, Frank'in arkasında kısa süreliğine FedEx logosu görülüyor. FedEx 1971'de kuruldu, o logo ise 1994'te kullanılmaya başlandı. Film ise 1960'ların başını anlatıyor.

  • 69

    Kefaret (Atonement)

    Filmde Robbie, ünlü La Bohème kaydını dinliyor. Dinlediği kayıt 1956'da çıktı. Sahnenin geçtiği zaman ise 1930'lardı.

  • 70

    Yeşil Yol (The Green Mile)

    John Coffey, elektrikli sandalye ile idam edildi. Louisiana eyaleti, hikayenin geçtiği yıldan beş yıl sonra elektrikli sandalyeyi kullanmaya başladı.

  • 71

    Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption)

    Andy Dufresne, 1965 yılında hapisten çıkıyor ama 1969 model Pontiac GTO kullanıyor.

  • 72

    Cesur Yürek (Braveheart)

    William Wallace kilt giyiyor. William Wallace 1300 yılı civarında yaşıyordu. Kiltler, İskoçya'da 16. yüzyıla kadar giyilmedi.

  • 73

    Robin Hood: Hırsızlar Prensi

    Robin'in arkadaşı Azeem ona bir teleskop gösteriyor. Film 1194'te geçiyor; teleskop, 17. yüzyılın başlarında icat edildi.

  • 74

    Matrix

    Neo köşeye sıkışmış ama güneş gözlüğündeki yansımada sandalyede oturuyor.

  • 75

    Olağan Şüpheliler

    Kamera diğer açıdan gösterdiğinde uçağın motor sayısı değişiyor.

  • 76

    Ön camdaki balyoz darbesi dışardan bakıldığında ortada içerden bakıldığında solda gözüküyor.
  • 77

    Gladyatör

    Dumanı sağlayan gaz bombası at arabasının arkasında görülebiliyor.

  • 78

    Harry Potter ve Felesefe Taşı

    Harry bir anda yer değiştiriyor.

  • 79

    Lucius Malfoy'un peruğunun altından aktörün saçı gözüküyor.
  • 80

    Geçmişi Olmayan Adam

    Deniz Piyadesi'nin ilk karelerde düşen şapkası tekrar beliriyor.

  • 81

    Aynı sahne fakat saat farklı bileklerde.
  • 82

    Yüzüklerin Efendisi

    Frodo'nun yarası yer değiştiriyor.

  • 83

    Titanic

    Geminin bazı parçaları yok oluyor.

  • 84

    Rose Jack'in eline balta ile vuruyor.
  • 85

    Terminatör 2

    Aynı otomobilde farklı plakalar var.

  • 86

    Silah ateşlenmeden kafada delik açılıyor.
  • 87

    Kod Adı Kılıçbalığı

    Yolcu koltuğu kafalığı kendiliğinden yükseliyor.

  • 88

    Otomobil patlamadan önce aracın içindeki kukla gözüküyor.
  • 89

    Örümcek Adam

    İlk sahnede kavga sırasında pencere kırılıyor.

  • 90

    Ardından gelen sahnedeyse pencere sağlam gözüküyor.
  • 91

    Yıldız Savaşları

    Soldaki stormtrooper ateş etmeye başlıyor.

  • 92

    Bu arada sağdaki stormtrooper dengesini kaybederek düşüyor.
  • 93

    Amerikan Pastası

    Kadın oyuncunun elinde mavi bir bardak var.

  • 94

    Bardak bir sonraki sahnede şeffaf oluyor.
  • 95

    The Rocky Horror Picture Show

    Bu kült müzikalde bile hatalar var.

  • 96

    The Rocky Horror Picture Show

    Saksofon çalan oyuncunun serçe parmağındaki yüzük kaybolup tekrar beliriyor.

  • 97

    Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi

    İlk karede bir uçak gözüküyor.

  • 98

    Sonraki karede uçağın numarası değişiyor.
  • 99

    Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti

    Arkada çekim ekibinden biri gözüküyor.

  • 100

    Ocean's 11

    Brad Pitt ilk karede elinde bir kadeh tutuyor.

  • 101

    Sonraki karede kadeh tabağa dönüşüyor.
  • 102

    Yüzüklerin Efendisi: İki Kule

    Pippin'in elleri bağlı.

  • 103

    Sonraki sahnede eller kendiliğinden çözülüyor.
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