Forrest Fenn'in şifrelerini şiire sakladığı gömülü hazine bulundu

09.06.2020 - 11:27
HAZİNENİN GEÇMİŞİ
Yıllar önce kansere yakalanan Forrest Fenn, altın, elmas ve zümrütten oluşan 1 milyon Euro değerindeki servetini bir sandığa koyarak ABD'nin New Mexico eyaletindeki Santa Fe bölgesine gömdü. Ebeveynlerin, doğa sevgisi aşılaması için çocukları, kent dışına çıkarmasını isteyen Fenn, gömdüğü servetinin buna vesile olmasını istedi.
Fenn, servetinin gömülü olduğu bölgeyle ilgili ipucu veren bir şiir yazdı. "Hazineye ulaşmak için şiire 9 anahtar kelime koydum" diyen kanser hastası Fenn, "Çocukların doğaya çıkıp, hareket etmesini, güneşin ve ağaçların tadını çıkarmasını istiyorum. Çocuklarınızı alın ve balığa çıkın, hazineye ulaşmak için de gerekli malzemeleri yanınızda bulundurun" dedi.