Fotoğraf avcıları Nallıhan’da buluştu
Anadolu Ajansı
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen “5. Foto Safari” ikinci gününde de devam etti. İşte etkinlikten yansıyan kuş fotoğrafları...
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Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen “5. Foto Safari”nin ikinci gününde de devam etti.
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Yaklaşık 150 kişinin başvurduğu yarışmada, jüri heyetince en iyi fotoğraflar seçilecek.
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Yarışma sonucunda birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek.
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İşte fotoğraf avcılarının objektifinden yansıyanlar...
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