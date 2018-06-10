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Fotoğraf avcıları Nallıhan’da buluştu

Anadolu Ajansı

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen “5. Foto Safari” ikinci gününde de devam etti. İşte etkinlikten yansıyan kuş fotoğrafları...

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    Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen “5. Foto Safari”nin ikinci gününde de devam etti.

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    Yaklaşık 150 kişinin başvurduğu yarışmada, jüri heyetince en iyi fotoğraflar seçilecek.

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    Yarışma sonucunda birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek.

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    İşte fotoğraf avcılarının objektifinden yansıyanlar...

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