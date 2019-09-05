Fotoğrafçı sanatçısı Peter Lindbergh'e veda (Ünlü yıldızlardan paylaşımlar)

Fotoğraf dünyası bir büyük ustasını kaybetti. Pirelli takvimleri başta olmak üzere birçok ünlü moda firmasının kampanya fotoğraflarını da çeken Peter Lindbergh hayata veda etti.

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PETER LINDBERG KİMDİR?



23 Kasım 1944’te Polonya’nın Leszno kentinde doğan Peter Lindbergh, henüz dört aylıkken ailesi, İkinci Dünya Savaşı’nın koşulları nedeniyle Almanya’ya göç etti. Daha sonraları “Almanya’nın en kötü endüstriyel bölgesi” diye tanımladığı çelik endüstrisinin merkezi Duisburg’da büyüdü. İlerleyen yıllarda Berlin’e taşındı. Lindbergh, adını ünlü bir otomobil firmasının reklam fotoğraflarını çekerek duyurdu. Stern dergisinde yayınlanan çalışmaları sayesinde bilinirliği arttı. Daha sonra Paris’e taşındı. O dönemde takvimler 1970 yılını gösteriyordu.



Fotoğrafları, çok satan ünlü dergilerde yayınlanmaya başladı. O sırada da ünlü moda firmaları onunla çalışmak için sıraya girdi. 1980 ve 90’larda Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista gibi dönemin yıldız modelleriyle çalıştı. Fotoğrafçılık alanındaki ilk deneyimlerine 1978 yılında başlayan Lindberg, 2017 yılında Pirelli takviminin fotoğraflarını da çekmişti.