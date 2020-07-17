Fransa'da da müze, sinema ve tiyatroda da maske takma zorunluluğu
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zorunlu maske açıklamasının ardından Fransa'da müze, sinema ve tiyatro gibi alanlarda da maske takma zorunluluğu 1 Ağustos itibariyle başlayacak.
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17.07.2020 - 09:21
Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede kapalı mekanlarda maske takmanın gelecek haftadan itibaren zorunlu olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dün maske zorunluluğunun 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurmuştu.
Ancak Castex, Senato'ya yaptığı açıklamada, Ağustos'un çok geç olabileceği kaygıları nedeniyle, kuralın uygulanmasının öne alınmasını istedi.
Ülkenin kuzeybatısındaki Mayenne bölgesinde ise, vaka sayılarındaki artıştan kaynaklanan endişe nedeniyle kural bugün uygulamaya girdi.
Şimdiye dek, maske takılması toplu taşımada ve sosyal mesafeyi korumanun mümkün olmadığı yerde zorunlu tutuluyordu.
Bu kararla Fransa'da müze, sinema ve tiyatro gibi alanlarda da maske takma zorunluluğu 1 Ağustos itibariyle başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi 6 Temmuz'da kapılarını açmıştı.
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