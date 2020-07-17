Fransa'da da müze, sinema ve tiyatroda da maske takma zorunluluğu

Ancak Castex, Senato'ya yaptığı açıklamada, Ağustos'un çok geç olabileceği kaygıları nedeniyle, kuralın uygulanmasının öne alınmasını istedi.

Şimdiye dek, maske takılması toplu taşımada ve sosyal mesafeyi korumanun mümkün olmadığı yerde zorunlu tutuluyordu.

Bu kararla Fransa'da müze, sinema ve tiyatro gibi alanlarda da maske takma zorunluluğu 1 Ağustos itibariyle başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi 6 Temmuz'da kapılarını açmıştı.