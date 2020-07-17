Fransa'da da müze, sinema ve tiyatroda da maske takma zorunluluğu

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zorunlu maske açıklamasının ardından Fransa'da müze, sinema ve tiyatro gibi alanlarda da maske takma zorunluluğu 1 Ağustos itibariyle başlayacak.

17.07.2020 - 09:21

Fransa'da da müze, sinema ve tiyatroda da maske takma zorunluluğu - 1
Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede kapalı mekanlarda maske takmanın gelecek haftadan itibaren zorunlu olacağını söyledi.


Fransa'da da müze, sinema ve tiyatroda da maske takma zorunluluğu - 2
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dün maske zorunluluğunun 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurmuştu.


Fransa'da da müze, sinema ve tiyatroda da maske takma zorunluluğu - 3
Ancak Castex, Senato'ya yaptığı açıklamada, Ağustos'un çok geç olabileceği kaygıları nedeniyle, kuralın uygulanmasının öne alınmasını istedi.


Fransa'da da müze, sinema ve tiyatroda da maske takma zorunluluğu - 4
Ülkenin kuzeybatısındaki Mayenne bölgesinde ise, vaka sayılarındaki artıştan kaynaklanan endişe nedeniyle kural bugün uygulamaya girdi.


Fransa'da da müze, sinema ve tiyatroda da maske takma zorunluluğu - 5
Şimdiye dek, maske takılması toplu taşımada ve sosyal mesafeyi korumanun mümkün olmadığı yerde zorunlu tutuluyordu.


Fransa'da da müze, sinema ve tiyatroda da maske takma zorunluluğu - 6
Bu kararla Fransa'da müze, sinema ve tiyatro gibi alanlarda da maske takma zorunluluğu 1 Ağustos itibariyle başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi 6 Temmuz'da kapılarını açmıştı.

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