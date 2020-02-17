Fransa'da renkli karnaval (Siyasi mizah)

Fransa’nın Nice kentinde 136. Nice Karnavalı rengârenk, ışıl ışıl görüntülere sahne oldu. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği karnavalda geçit töreni de oldukça ilgi çekiciydi. Siyasi mizahın sergilendiği geçit töreninde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’un, Fransız modacı Coco Chanel’in ve Alman modacı Karl Lagerfeld’in kuklaları en büyük ilgi görenler arasındaydı.

Emmanuel Macron, Brigitte Macron ve Stephane Bern

Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel ve Jean-Paul Gaultier
Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron

Karl Lagerfeld ve Coco Chan

Kraliçe 2. Elizabeth

Emmanuel Macron

Açıklama

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER