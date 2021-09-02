Fransa'da saraydaki gizli güç Brigitte Macron

Gael Tchakaloff yeni kitabında Fransa'daki gizli gücün Brigitte Macron olduğunu iddia etti. Tchakaloff, Macron’un devlet yönetimindeki etkisi anlatılırken “Cumhurbaşkanı sık sık eşini arayarak programını bildiriyor” dedi.

02.09.2021 - 09:00

Fransa'da saraydaki gizli güç Brigitte Macron - 1
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un arkadaşı olan gazeteci Gael Tchakaloff’un yazdığı Birlikte Olduğumuz Sürece adlı kitap çıktı. Gazeteci kitapta Brigitte Macron’un siyasetteki etkisini anlattı.

Fransa'da saraydaki gizli güç Brigitte Macron - 2
Tchakaloff, Macron çifti tarafından anı kitabı yazması için görevlendirilmese de Brigitte Macron’un sözlerine de kitabında yer verdi.

Fransa'da saraydaki gizli güç Brigitte Macron - 3
Kitapta Macron’un eşine âşık olduğunu anlatan Tchakaloff, “Cumhurbaşkanı her 1.5 saatte bir eşini arıyor. Ortak bir programları var. Dakika dakika birbirlerinin ne yaptığını biliyorlar” dedi.

Fransa'da saraydaki gizli güç Brigitte Macron - 4
Brigitte Macron’un eşinin programını kontrol ettiğini de belirten yazar, “Hanımefendi Elysee Sarayı personeline emir vererek konukların ziyaret saatlerine bile müdahale ediyor” diye yazdı.
Fransa'da saraydaki gizli güç Brigitte Macron - 5
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