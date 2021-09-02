Fransa'da saraydaki gizli güç Brigitte Macron

Gael Tchakaloff yeni kitabında Fransa'daki gizli gücün Brigitte Macron olduğunu iddia etti. Tchakaloff, Macron’un devlet yönetimindeki etkisi anlatılırken “Cumhurbaşkanı sık sık eşini arayarak programını bildiriyor” dedi.

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02.09.2021 - 09:00





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron ’un arkadaşı olan gazeteci Gael Tchakaloff’un yazdığı Birlikte Olduğumuz Sürece adlı kitap çıktı. Gazeteci kitapta Brigitte Macron’un siyasetteki etkisini anlattı.

Tchakaloff, Macron çifti tarafından anı kitabı yazması için görevlendirilmese de Brigitte Macron’un sözlerine de kitabında yer verdi.





Kitapta Macron’un eşine âşık olduğunu anlatan Tchakaloff, “Cumhurbaşkanı her 1.5 saatte bir eşini arıyor. Ortak bir programları var. Dakika dakika birbirlerinin ne yaptığını biliyorlar” dedi.





Brigitte Macron’un eşinin programını kontrol ettiğini de belirten yazar, “Hanımefendi Elysee Sarayı personeline emir vererek konukların ziyaret saatlerine bile müdahale ediyor” diye yazdı.