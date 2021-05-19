Fransa'da sinema ve müzeler yeniden açıldı

Fransa'da salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında ülkede kafe ve restoranların terasları, mağazalar, müzeler, sinemalar ve tiyatro salonları yeniden faaliyete geçti. (Fotoğraflar: AFP)

Anadolu Ajansı 19.05.2021 - 17:14

Fransa'da sinema ve müzeler yeniden açıldı - 1

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce kısıtlamaların hafifletilmesine ilişkin açıkladığı 4 aşamalı planın ikinci aşamasına geçildi.

Fransa'da sinema ve müzeler yeniden açıldı - 2

Ülkede müze, sinema ve tiyatro salonları da açılırken, buralar 06.00-21.00 saatlerinde hizmet verebilecek.

Fransa'da sinema ve müzeler yeniden açıldı - 3

Kapalı alanlarda düzenlenen etkinliklerde en fazla 800, açık alanlardaki etkinliklerde ise en fazla 1000 kişi yer alabilecek. Sokağa çıkma yasağının başlama saati de 19.00'dan 21.00'e alındı.

Fransa'da sinema ve müzeler yeniden açıldı - 4

Fransa'da salgınla mücadele kapsamında Arjantin, Brezilya, Şili, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan gelen yolculara 10 gün karantina zorunluluğu uygulanıyor. Bu kurula uymayanlara ise 1000 euro para cezası kesiliyor.

Fransa'da sinema ve müzeler yeniden açıldı - 5

Kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin 4 aşamalı planın üçüncü aşamasında 9 Haziran'dan itibaren sokağa çıkma yasağı 19.00 yerine 23.00'te başlayacak, kafe ve restoranların iç mekanlarında hizmet verilmeye başlanacak, spor salonları yeniden açılacak.

Fransa'da sinema ve müzeler yeniden açıldı - 6
Son aşamada ise 30 Haziran'da da sokağa çıkma yasağı sona erecek. Kapalı veya açık alanda 1000'den fazla katılımcının olduğu etkinlikler düzenlenebilecek.

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