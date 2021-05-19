Fransa'da sinema ve müzeler yeniden açıldı

Anadolu Ajansı 19.05.2021 - 17:14
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce kısıtlamaların hafifletilmesine ilişkin açıkladığı 4 aşamalı planın ikinci aşamasına geçildi.
Ülkede müze, sinema ve tiyatro salonları da açılırken, buralar 06.00-21.00 saatlerinde hizmet verebilecek.
Kapalı alanlarda düzenlenen etkinliklerde en fazla 800, açık alanlardaki etkinliklerde ise en fazla 1000 kişi yer alabilecek. Sokağa çıkma yasağının başlama saati de 19.00'dan 21.00'e alındı.
Fransa'da salgınla mücadele kapsamında Arjantin, Brezilya, Şili, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan gelen yolculara 10 gün karantina zorunluluğu uygulanıyor. Bu kurula uymayanlara ise 1000 euro para cezası kesiliyor.
Kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin 4 aşamalı planın üçüncü aşamasında 9 Haziran'dan itibaren sokağa çıkma yasağı 19.00 yerine 23.00'te başlayacak, kafe ve restoranların iç mekanlarında hizmet verilmeye başlanacak, spor salonları yeniden açılacak.