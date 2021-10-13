Titane, Oscar Ödülleri'ne film göndermede genellikle daha geleneksel olan Fransa için cesur bir seçim olarak görüldü. Film, kadın yönetmen elinden çıkarak Cannes'ın en büyük ödülünü kazanan ikinci film olarak tarihe geçmesinin ardından temmuz ayında Fransa’da gösterime girmiş ve 300 binin üzerinde bilet satmıştı.