Fransa’nın adayı Titane filmi oldu

2022’de verilecek 94. Ödülleri'nde Uluslararası En İyi adayları için Fransa, kendi filmini belirledi. Cannes Festivali’nde Altın Palmiye alan Titane filmini seçen Fransa için bu, cesur bir tercih olarak nitelendirildi.

Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 08:32

Fransa’nın Oscar adayı Titane filmi oldu - 1

2022  Ödülleri’nde Uluslararası En İyi için aday adayları bellirleniyor. En son Fransa, adayını açıkladı. Julia Ducournau’nun Cannes Festival’inde Altın Palmiye kazanan Titane filmi, ’da En İyi Uluslararası adayları listesi için Fransa adına seçildi.

Fransa’nın seçici kurulunun son üçe bıraktığı listede yer alan diğer yapımlar, Audrey Diwan’ın Venedik Festivali’nde Altın Ayı kazanan L’Evénement filmi ile Cédric Jiminez’in Bac Nord adlı filmiydi.

Fransa’nın Oscar adayı Titane filmi oldu - 2

Titane, Ödülleri'ne film göndermede genellikle daha geleneksel olan Fransa için cesur bir seçim olarak görüldü. , kadın yönetmen elinden çıkarak Cannes'ın en büyük ödülünü kazanan ikinci film olarak tarihe geçmesinin ardından temmuz ayında Fransa’da gösterime girmiş ve 300 binin üzerinde bilet satmıştı.

Fransa’nın Oscar adayı Titane filmi oldu - 3

, çocukken bir trafik kazasında yaralandıktan sonra kafasına titanyum plaka takılan bir kadını (Agathe Rouselle) anlatıyor. Ayrıca 10 yıldır kayıp olan oğluna kavuşan bir baba da hikayenin odağında yer alıyor. 

Fransa’nın Oscar adayı Titane filmi oldu - 4
Deadline'da yer alan film incelemesinde Titane, "büyüleyici, şoke etmeye odaklı bir tür filmi” olarak nitelendirilmişti.
Fransa’nın Oscar adayı Titane filmi oldu - 5

Altın Palmiye ödüllü film, Fransa’da son 17 yılın en büyük açılış hasılatına sahip olurken, Kuzey Amerika’da ise son 15 yılın en çok açılış izlenmesine sahip Fransız filmi oldu.

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