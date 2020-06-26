Fransız sokak sanatçısından 3 boyutlu grafitiler

Grafodeco adını kullanan Fransız sokak sanatçısı, sosyal izolasyon döneminde boş kalan sokakları üç boyutlu grafitilerle donattı. Genelde terk edilmiş mekanları renklendirmeyi tercih eden sanatçı, detaylara önem verdiği gerçekçi stiliyle beğeni topluyor. İşte Grafodeco'nun üç boyutlu sokak resimlerinden örnekler...
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