Free Guy zirveyi bırakmıyor (ABD Box Office 20-22 Ağustos 2021)

Kadrosunda Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar ve Taika Waititi gibi isimleri buluşturan Free Guy (Gerçek Kahraman) filmi vizyona girdiği ikinci haftasında da zirvede yer aldı. Film ikinci haftasında 18.8 milyon dolar hasılat yaparak toplam 58.8 milyon dolara ulaştı. İşte ayrıntılar ve 20-22 Ağustos ABD gişe rakamları...

23.08.2021 - 09:59

Free Guy zirveyi bırakmıyor (ABD Box Office 20-22 Ağustos 2021) - 1
Black Widow
1.2 milyon dolar
Free Guy zirveyi bırakmıyor (ABD Box Office 20-22 Ağustos 2021) - 2
Reminiscence
2 milyon dolar

Free Guy zirveyi bırakmıyor (ABD Box Office 20-22 Ağustos 2021) - 3
The Night House
2.9 milyon dolar

Free Guy zirveyi bırakmıyor (ABD Box Office 20-22 Ağustos 2021) - 4
The Protégé
2.9 milyon dolar

Free Guy zirveyi bırakmıyor (ABD Box Office 20-22 Ağustos 2021) - 5
The Suicide Squad
3.4 milyon dolar

Free Guy zirveyi bırakmıyor (ABD Box Office 20-22 Ağustos 2021) - 6
Respect
3.8 milyon dolar

Free Guy zirveyi bırakmıyor (ABD Box Office 20-22 Ağustos 2021) - 7
Don't Breathe 2
5.1 milyon dolar

Free Guy zirveyi bırakmıyor (ABD Box Office 20-22 Ağustos 2021) - 8
Jungle Cruise
6.2 milyon dolar

Free Guy zirveyi bırakmıyor (ABD Box Office 20-22 Ağustos 2021) - 9
PAW Patrol: The Movie
13 milyon dolar

Free Guy zirveyi bırakmıyor (ABD Box Office 20-22 Ağustos 2021) - 10
Free Guy
18.8 milyon dolar

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