Free Guy zirveyi bırakmıyor (ABD Box Office 20-22 Ağustos 2021)
Kadrosunda Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar ve Taika Waititi gibi isimleri buluşturan Free Guy (Gerçek Kahraman) filmi vizyona girdiği ikinci haftasında da zirvede yer aldı. Film ikinci haftasında 18.8 milyon dolar hasılat yaparak toplam 58.8 milyon dolara ulaştı. İşte ayrıntılar ve 20-22 Ağustos ABD gişe rakamları...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.