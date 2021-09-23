Frida Kahlo’nun otoportresinin rekor fiyata satılması bekleniyor

ntv.com.tr 23.09.2021 - 11:04
İngiltere merkezli Sotheby's müzayede Evi, Frida Kahlo'nun kocası Diego Rivera'nın da yer aldığı bir otoportresinin New York'ta düzenlenen müzayede 30 milyon dolardan fazlaya satılmasını beklediklerini açıkladı.
Tabloda, Rivera'nın yüzünün Frida'nın alnında, kendine özgü kaşlarının ve birkaç damla gözyaşının döküldüğü koyu renk gözlerinin üzerinde resmedildiği görülüyor.
Müzayede Evi’nin yöneticisi Brooke Lampley, ‘’Kasım ayındaki ‘Modern Akşam Satışları’na bu portreyi ekleyerek yeterince temsil edilmeyen sanatçıları, özellikle de kadın sanatçıları, yeniden hatırlıyor ve açık arttırmada hak ettikleri değeri vermiş oluyoruz’’diye konuştu.
Müzayede Evi’nin Latin Amerika sanatı direktörü Anna di Stasi, ‘’Frida Kahlo, eserleri dünyanın dört bir yanında sevilen küresel bir modern sanat ikonudur. Diego y yo, onun olgun resmetme tarzını belirten detaylı bir sunum, karmaşık resmetme ve oldukça kişisel anlatısını özetliyor’’ dedi.
Tablo Sotheby's'in Kasım ayında New York'ta düzenleyeceği müzayededen önce, 7-11 Ekim’de Hong Kong’da, 22-25 Ekim tarihleri arasında ise İngiltere’nin başkenti Londra'da sergilenecek.