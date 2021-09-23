Frida Kahlo’nun otoportresinin rekor fiyata satılması bekleniyor

Frida Kahlo'nun otoportresinin, bu yıl New York'ta müzayedeye çıktığında rekor kırması bekleniyor. İngiltere merkezli Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, "Diego y yo" ("Diego ve ben") adlı portreninin 30 milyon dolardan fazla bir fiyata satılmasının beklendiği belirtildi.

ntv.com.tr 23.09.2021 - 11:04

Frida Kahlo’nun otoportresinin rekor fiyata satılması bekleniyor - 1

İngiltere merkezli Sotheby's müzayede Evi, Frida Kahlo'nun kocası Diego Rivera'nın da yer aldığı bir otoportresinin New York'ta düzenlenen müzayede 30 milyon dolardan fazlaya satılmasını beklediklerini açıkladı.

Tabloda, Rivera'nın yüzünün Frida'nın alnında, kendine özgü kaşlarının ve birkaç damla gözyaşının döküldüğü koyu renk gözlerinin üzerinde resmedildiği görülüyor.

Frida Kahlo’nun otoportresinin rekor fiyata satılması bekleniyor - 2

Müzayede Evi’nin yöneticisi Brooke Lampley, ‘’Kasım ayındaki ‘Modern Akşam Satışları’na bu portreyi ekleyerek yeterince temsil edilmeyen sanatçıları, özellikle de kadın sanatçıları, yeniden hatırlıyor ve açık arttırmada hak ettikleri değeri vermiş oluyoruz’’diye konuştu.

Frida Kahlo’nun otoportresinin rekor fiyata satılması bekleniyor - 3

MÜZAYEDENİN YILDIZI OLACAK

1949'da vefatından 5 yıl önce tamamlanan "Diego y yo" (Diego ve ben) isimli otoportrenin, Kahlo’nun 2016’da satışa sunulan “Ormanda İki Çıplak” adlı eserinin 8 milyon dolarlık müzayede rekorunu kıracağı ifade edilen açıklamada, sanat eserinin Kasım ayında yapılacak olan müzayedenin yıldızı olacağı belirtildi.
Frida Kahlo’nun otoportresinin rekor fiyata satılması bekleniyor - 4

Müzayede Evi’nin Latin Amerika sanatı direktörü Anna di Stasi, ‘’Frida Kahlo, eserleri dünyanın dört bir yanında sevilen küresel bir modern sanat ikonudur. Diego y yo, onun olgun resmetme tarzını belirten detaylı bir sunum, karmaşık resmetme ve oldukça kişisel anlatısını özetliyor’’ dedi.

Frida Kahlo’nun otoportresinin rekor fiyata satılması bekleniyor - 5

Tablo Sotheby's'in Kasım ayında New York'ta düzenleyeceği müzayededen önce, 7-11 Ekim’de Hong Kong’da, 22-25 Ekim tarihleri arasında ise İngiltere’nin başkenti Londra'da sergilenecek.

Frida Kahlo’nun otoportresinin rekor fiyata satılması bekleniyor - 6

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER