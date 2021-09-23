Frida Kahlo’nun otoportresinin rekor fiyata satılması bekleniyor

Müzayede Evi’nin Latin Amerika sanatı direktörü Anna di Stasi, ‘’Frida Kahlo, eserleri dünyanın dört bir yanında sevilen küresel bir modern sanat ikonudur. Diego y yo, onun olgun resmetme tarzını belirten detaylı bir sunum, karmaşık resmetme ve oldukça kişisel anlatısını özetliyor’’ dedi.