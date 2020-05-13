Friends çekimleri yaz sonunda tamamlanacak

ONLINE VERSİYON DA MASADA

Greenblatt, bunu istememelerine rağmen, mevcut evde kalma koşulları uzun süre devam ederse, yeniden birleşmenin belki online bir versiyonda değerlendirilebileceğini belirterek, "Şu anda geleceğe bakmaya ve bu işi daha geleneksel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ve bence beklemeye değer. Bu bölüme, HBO Max'in ilk gününde sahip olmayı çok isterdik, ancak aynı zamanda sonbaharda piyasaya sürülebilirsek, seyircinin gerçekten ileriye bakmasını sağlayabileceğimiz bir şey olacağını da düşünüyoruz" dedi.