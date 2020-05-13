Friends çekimleri yaz sonunda tamamlanacak

Friends'in 16 yıl sonra aynı oyuncu kadrosuyla çekilecek özel bölümüne corona virüs engel olmuştu. Yapım şirketi, çekimlerin yaz sonunda biteceğini açıkladı.

13.05.2020 - 08:50

90'lı yılların fenomen gençlik dizisi Friends için yıllar sonra yeniden özel bir bölüm çekiliyor. WarnerMedia Entertainment, tüm televizyon ve film prodüksiyonlarının corona virüs durması nedeniyle süresiz olarak ertelenen Friends özel bölümünün yaz sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. HBO Max kanalında yayınlanacak olan Friends özel bölümünün tam kadrosu, 27 Mayıs tarihinde düzenlenecek lansmanda da izleyici karşısına çıkacak.
Şirket yöneticisi Bob Greenblatt, “İlk başta dizilerin en fazla bir ya da iki ay erteleneceğini düşündük ve şimdi bundan çok daha uzun sürecek gibi görünüyor. Yıldızlar bir araya gelebilirse ve umarım üretime geri dönebilirsek, bu bölümün yaz sonuna kadar tamamlanmasını sağlayacağız. Büyük bir canlı kitleye sahip olmanın bir değeri olduğunu düşünüyoruz. Bu altı harika arkadaşın bir araya gelmesini deneyimledik ve bunu sadece kendi evlerinden yaptıkları bir çağrıyla harcamak istemedik” dedi.

ONLINE VERSİYON DA MASADA

Greenblatt, bunu istememelerine rağmen, mevcut evde kalma koşulları uzun süre devam ederse, yeniden birleşmenin belki online bir versiyonda değerlendirilebileceğini belirterek, "Şu anda geleceğe bakmaya ve bu işi daha geleneksel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ve bence beklemeye değer. Bu bölüme, HBO Max'in ilk gününde sahip olmayı çok isterdik, ancak aynı zamanda sonbaharda piyasaya sürülebilirsek, seyircinin gerçekten ileriye bakmasını sağlayabileceğimiz bir şey olacağını da düşünüyoruz" dedi.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry ve Lisa Kudrow'un başrolleri paylaştığı senaryosuz özel bölüm, Warner Bros Studio'daki orijinal Friends seslendirme sahnesi olan Stage 24'te gerçekleşecek.

Daha önce, çekimlerin zaten yapıldığı ve dizinin post prodüksiyon aşamasında olduğu iddia edilmiş, bunun da salgın nedeniyle durduğu iddia edilmişti.

BAĞIŞ KARŞILIĞINDA SETE DAVET

Friends ekibi, hayranlarını, salgınla mücadeleye destek olmak için bağış yapma karşılığında dizinin yıllar sonra yeniden hazırlanan özel bölümünün çekimine davet etti.

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