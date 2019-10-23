Friends çılgınlığı isyan ettirdi

Friends dizisinin 25. yıl dönümünde karakterlerin yaşadığı Greenwich Village binasını hayranları sık sık ziyaret ediyor. Bu durum caddede bulunan restoranının şefi ve sahibi Joey Campanaro'nun iddiasına göre tahrifat meydana getiriyor. "Durum rahatsız edici" diyen Campanaro, "Hiçbir mesuliyetleri yokmuş gibi davranıyorlar" ifadelerini kullandı.
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Friends çılgınlığı dizinin 25. yıl dönümünde ana karakterlerin yaşadığı Greenwich Village binasına akın eden hayranlar selfie çekmek için kaldırımları dolduruyor, çizdikleri grafitilerle duvarlarda tahrifat meydana getiriyor.
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New York Post’ta yer alan habere göre hayranların gözde noktalarından, kurgusal Central Perk kafenin yer aldığı Bedford Caddesi 90 numarada bulunan Little Owl restoranının şefi ve sahibi Joey Campanaro bu durumdan şikayet ediyor.
Durumu rahatsız edici diye niteleyen Campanaro, "Hiçbir mesuliyetleri yokmuş gibi davranıyorlar. Yüzlerce insan geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Hafta sonları sayı bini buluyor" diye konuştu.
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47 yaşındaki Companaro, geçen ay boyunca yapılan yıl dönümü reklamlarının etkisiyle binanın dışına yönelik tahrifatın giderek kötüleştiğini belirtiyor.
Hayranların isimlerini ve sevdikleri replikleri duvarlara yazdığını ifade eden Companaro, "Birinden gören aynısını taklit ediyor. Fotoğrafını çek, sosyal medyada paylaş. Tarikat gibi işler hale geldi" dedi.
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Duvar yazıları Bedford Caddesi’nin cephesi boyunca uzanıyor. Hayranlar bazen işi restoran çalışanlarından keçeli kalem istemeye kadar götürüyor ve hatta dükkanın ofisinin açık penceresinden içeri uzanıp kalem almaya çalışıyorlar.
Campanaro, “Bunu gördüğümde ‘Durun, bu yaptığınız yasa dışı!’ diyerek dizisinin hayranlarını uyardığını vurguluyor.