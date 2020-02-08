Friends dizisinin geri dönüşü kesinleşti (Özel bölüm)

Friends yıldızlarının HBO Max'te yayımlanacak bir saatlik özel bölüm için Warner Bros'la prensipte anlaştığı duyuruldu.
Wall Street Journal’ın haberine göre nisan ayında lansmanı yapılması beklenen stream platformu HBO Max’te yayınlanmak üzere çekilecek bölüm için Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Matthew Perry'nin her birine özel bölümde alacakları rol için 3 milyon ila 4 milyon dolar (yaklaşık 18 milyon - 24 milyon TL) arasında ödeme yapılacak.
Oyunculuğa ödenecek toplam miktarın 20 milyon dolar civarında (yaklaşık 120 milyon TL) olduğu söyleniyor.
Orijinal Friends dizisinin ortak yaratıcıları Marta Kauffman ve David Crane'nin de bu özel projeye dahil olması bekleniyor.