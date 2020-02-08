Friends dizisinin geri dönüşü kesinleşti (Özel bölüm)

Önceekibiyle bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ardından HBO Max’in özel bir bölüm için hazırlıklara başladığı iddia edildi. Friends ekibinin yeniden bir araya geleceği bir bölümün yolda olduğu yönündeki spekülasyonlar, Matthew Perry'nin 5 Şubat'ta Twitter'da yaptığı "Büyük haber geliyor" paylaşımıyla tekrar canlandı. Sonunda 10 sezon boyunca devam eden ve dünya çapında en sevilen dizilerden biri olan ABD yapımı Friends çılgınlığının tekrar başlayacağı resmileşti.