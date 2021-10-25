Friends dizisinin Gunther'ı James Michael Tyler hayatını kaybetti

Haberler 25.10.2021 - 10:08
Friends dizisindeki Gunther rolüyle tanınan Amerikalı aktör James Michael Tyler hayatını kaybetti. 59 yaşında hayata veda eden Tyler, prostat kanserinin dördüncü evresindeydi.
Tyler'ın pazar sabahı Los Angeles'taki evinde öldüğü duyuruldu. Menajerinin yaptığı açıklamada, "Onunla bir kez tanıştıysanız, ömür boyu arkadaşınız olmuştur" ifadesi yer aldı.
Ölüm haberini, Friends dizisinin yapımcısı Kevin Bright da Twitter üzerinden duyurdu. Bright, "James Michael Tyler, Gunther'ımız dün gece hayatını kaybetti. O, son günlerini insanlara yardım ederek geçiren inanılmaz biriydi. Tanrı seni korusun James, Gunther daima yaşayacak" dedi.
2018 yılında Tyler'a ileri düzeyde prostat kanseri teşhisi konmuş, daha sonra ise hastalık kemiklerine yayılmıştı.
Menajeri açıklamasında, Tyler'ın çok sayıda insana yardım etmek isteyerek kanser hikayesini cesurca paylaştığını ve insanların prostata yönelik test yaptırması için kampanyalar yürüttüğünü de aktardı.
Bu yılın başında NBC'nin Today adlı programına katılan Tyler, hastalığının bedeninin alt kısmını felce uğrattığını söylemişti. Bu nedenle Tyler, HBO'nun yıllar sonra çektiği özel Friends bölümü 'Yeniden Buluşma'ya fiziken katılamamış ve sadece uzaktan bağlantı yoluyla dahil olmuştu.