Friends dizisinin Gunther'ı James Michael Tyler hayatını kaybetti

Ölüm haberini, Friends dizisinin yapımcısı Kevin Bright da Twitter üzerinden duyurdu. Bright, "James Michael Tyler, Gunther'ımız dün gece hayatını kaybetti. O, son günlerini insanlara yardım ederek geçiren inanılmaz biriydi. Tanrı seni korusun James, Gunther daima yaşayacak" dedi.

Menajeri açıklamasında, Tyler'ın çok sayıda insana yardım etmek isteyerek kanser hikayesini cesurca paylaştığını ve insanların prostata yönelik test yaptırması için kampanyalar yürüttüğünü de aktardı.

Friends'in altı ana karakteri kadar ekran süresine sahip olmasa da Tyler, dizinin hayranları arasında oldukça popüler bir oyuncuydu. Tyler, Gunther karakteri ile Friends'te Central Perk isimli kahvecide bir garsonu canlandırıyordu. Gunther, dizi boyunca Jennifer Aniston'ın oynadığı Rachel karakterine aşıktı.

Bu yılın başında NBC'nin Today adlı programına katılan Tyler, hastalığının bedeninin alt kısmını felce uğrattığını söylemişti. Bu nedenle Tyler, HBO'nun yıllar sonra çektiği özel Friends bölümü 'Yeniden Buluşma'ya fiziken katılamamış ve sadece uzaktan bağlantı yoluyla dahil olmuştu.

1962 yılında ABD'nin Mississippi eyaletinde doğan Tyler, yıllarca rol aldığı Friends dizisi için, "Dürüst olmak gerekirse hayatımın en unutulmaz 10 yılıydı" demişti. "Daha iyi bir deneyim hayal edemezdim" diyen Tyler "Bütün bu insanlar harikuladeydi. Onlarla birlikte çalışmak büyük bir zevkti. Çok, çok özel hissettirdi" demişti.



Tyler 1994'ten 2004'e kadar, NBC'de yayımlanan komedi dizisinin yaklaşık 150 bölümünde yer aldı. Ardından kanser tedavisi gördüğü zamanlarda da oyunculuk yapmaya devam etti, iki kısa filmde rol aldı.