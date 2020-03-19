Friends dizisinin özel bölümü corona virüs nedeniyle ertelendi

ntv.com.tr 19.03.2020 - 10:30
1994 ve 2004 yılları arasında ekrana gelen dizinin yeniden çevrimi için çekimler California’daki Warner Bros. Stüdyosu’nda gelecek hafta başlayacaktı.
Ertelemenin ardından çekimlerin ne zaman başlayacağı tam olarak açıklanmazken en azından mayıs ayına kadar beklenileceği öğrenildi.
Orijinal dizi gibi yeniden çevrimde de Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer başrolleri paylaşacak.
HBO Max’te yayınlanmak üzere çekilecek özel bölümün nisan ayında lansmanı yapılacaktı.
Friends, yayınlandığı yıllarda ABD’de 52,5 milyon kişi tarafından izlendi. 2000’li yıllarından en çok izlenen dizinin Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.