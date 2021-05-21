Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) tanıtımı sonrası dikkat çeken ayrıntılar: Jennifer Aniston, Monica'nın elbisesini çaldım

21.05.2021 - 06:59
Unutulmaz Amerikan komedi dizisi Friends’in altı yıldızının yıllar sonra bir araya geleceği Friends Özel Bölümü'nden (Friends Reunion Special) ilk tanıtım ve görseller yayınlandı. HBO Max'te 27 Mayıs'ta izleyicisiyle buluşacak olan fenomen dizide, rol alacak Jennifer Aniston, Courteney Cox ve Lisa Kudrow, haftaya yayımlanacak Friends yeniden buluşma bölümü öncesinde People dergisinin sorularını yanıtlamak için bir araya geldi.
Friends Özel Bölümü'nden kamera arkası görüntüler / Tıkla- İzle
Çekirdek kadro oyuncuları, karakterlerinin sezon finali sonrası izledikleri rotaya dair kendi kanılarını paylaştı. Matt LeBlanc, Joey'in kendi sandviç dükkanları zincirine sahip olacağını düşündüğünü ("ve tüm sandviçleri yediğini") belirtirken, Jennifer Aniston ise Rachel'ın kendi giyim markasını kuracağını öne sürdü.Matthew Perry'e göre Chandler harika bir baba ve harika bir komedi yazarı olacak.
Courteney Cox, "Her zaman Monica'nın diğer annelerle rekabet içinde olacağını ve onları geçmeye çalışacağını hissediyorum" dedi.
İster okuldaki kermes olsun ister başka bir şey. Demek istediğim, Monica çok sinir bozucu olurdu. Okul aile birliği başkanı gibi bir şey olurdu.
Lisa Kudrow, Phoebe'nin "Mike ve çocuklarıyla Connecticut'ta yaşadığını ve okulun sanat programının başına yer aldığını" söyledi. "Ve sadece... kendisi gibi farklı olduklarından çocuklarını savunuyor."
David Schwimmer'a göre, Ross paleontolog kariyerini sürdürecek ve "Joey'in sandviç dükkanına yatırım yaparak çocuklarına ayırdığı birikimin çoğunu yitirecekti".
10 SEZON SÜRDÜ
Friends, David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılan bir sitcom. 22 Eylül 1994 ile 6 Mayıs 2004 arasında yayında kalan dizide Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer önemli rolleri paylaşıyordu. Dizi yayın hayatına başladıktan sonra çok uzun süre en çok izlenen diziler arasında ilk 10'da yer aldı. 6 Mayıs 2004'teki final bölümünü 52.5 milyon kişi izledi. Tüm zamanların en popüler sitcom'larından biri olan Friends dizisi çok sayıda ödül de kaldırdı.