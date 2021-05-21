Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) tanıtımı sonrası dikkat çeken ayrıntılar: Jennifer Aniston, Monica'nın elbisesini çaldım

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer ve Matthew Perry'i yıllar sonra yeniden bir araya getiren Friends Özel Bölümü'nden (Friends Reunion Special) yayınlanan ilk tanıtım sonrası bazı ayrıntılar dikkat çekti. Jennifer Aniston, Monica'nın elbisesini çaldığını itiraf etti, Matthew Perry'nin, görüntüsü ve konuşurken kelimeleri zor toparlaması hayranlarını endişelendirdi. Mike Hannigan'ı canlandıran Paul Rudd'un özel bölümde yer almaması hayal kırıklığı yarattı.

21.05.2021 - 06:59

Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) tanıtımı sonrası dikkat çeken ayrıntılar: Jennifer Aniston, Monica'nın elbisesini çaldım - 1

Unutulmaz Amerikan komedi dizisi Friends’in altı yıldızının yıllar sonra bir araya geleceği Friends Özel Bölümü'nden (Friends Reunion Special) ilk tanıtım ve görseller yayınlandı. HBO Max'te 27 Mayıs'ta izleyicisiyle buluşacak olan fenomen dizide, rol alacak Jennifer Aniston, Courteney Cox ve Lisa Kudrow, haftaya yayımlanacak Friends yeniden buluşma bölümü öncesinde People dergisinin sorularını yanıtlamak için bir araya geldi.

Friends Özel Bölümü'nden kamera arkası görüntüler / Tıkla- İzle

Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) tanıtımı sonrası dikkat çeken ayrıntılar: Jennifer Aniston, Monica'nın elbisesini çaldım - 2
Üç oyuncudan da sitcom setinden çaldıkları favori nesneleri söylemeleri istendiğinde Aniston şu
"Monica'nın giydiği bir elbise. Onun kıyafet bölümüne girdim ve elbiseyi oradan kaçırdım. Hala bende ve bugün hala giyiyorum. Siyah, çiçek desenli, dantelli V yakası olan ve kısa kollu bir elbise" dedi. Cox'un "Muhtemelen 4 kez modası geldi geçti" sözleri üzerine ve Aniston "Her zaman moda olacak" dedi
Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) tanıtımı sonrası dikkat çeken ayrıntılar: Jennifer Aniston, Monica'nın elbisesini çaldım - 3
Cox setten hiçbir şey almadığını söylerken, Kudrow ise hala tüm Phoebe yüzüklerini tuttuğunu açıkladı. Kudrow'un canlandırdığı Phoebe karakteri dizi boyunca, genellikle 10 parmağının hepsine birçok yüzük takıyordu. Kudrow ayrıca, dizinin çekimleri henüz devam ederken sete girmesini sağlayan bazı güvenlik rozetlerini de sakladığını söyledi.

Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) tanıtımı sonrası dikkat çeken ayrıntılar: Jennifer Aniston, Monica'nın elbisesini çaldım - 4
Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer ve Matthew Perry'i yıllar sonra yeniden bir araya getiren Friends Özel Bölümü'nde (Friends Reunion Special) kadronun sevilen oyuncusu, Mike Hannigan'ı canlandıran Paul Rudd'un yer almayacak olması bazı hayranlarını hüsrana uğrattı. Yıldız, dizinin 9'uncu sezonunda Lisa Kudrow'un karakteri Phoebe Buffay'in hoşlandığı kişi olarak Friends'e katılmıştı. Mike ve Phoebe iniş çıkışlı ilişkilerinin ardından son sezonda nihayet evlenmişti.

Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) tanıtımı sonrası dikkat çeken ayrıntılar: Jennifer Aniston, Monica'nın elbisesini çaldım - 5
17 yılın ardından bir araya gelen ekibin People dergisi için yaptığı çekim ekrana ve sosyal medyaya da yansıdı. O görüntüler de dizinin geçmiş yıllardaki hayranlarını, özellikle de belli bir yaşa gelmiş olanları gençlik yıllarına götürdü. Yayınlanan bu görüntülerde dizinin hayranlarını hem duygulandıran hem de endişelendiren anlar yaşandı. Friends dizisinin oyuncularından Courteney Cox'un bir ara gözyaşlarını tutamadığı, Aniston'ın da duygulandığı görüldü. Fakat dizinin hayranlarını en çok endişelendiren kişi ise Matthew Perry oldu.

Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) tanıtımı sonrası dikkat çeken ayrıntılar: Jennifer Aniston, Monica'nın elbisesini çaldım - 6
51 yaşındaki oyuncu bir ara konuşurken gözyaşlarını tutamadı ve bunu saklama gereği de duymadı. Perry'yi Jennifer Aniston sakinleştirmeye çalıştı. Perry, klipte kötü alışkanlıkları nedeniyle yaşadıklarını anlattı. bu bağımlılıktan kurtulmak için verdiği mücadeleyi de anlattı. Matthew Perry ise yaşadığı zorlukları da gizlemedi. 1997 yılında bir jet ski kazası geçiren Perry, bu olayın ardından ağrı kesici bağımlısı olmuştu. Aktör, bir dönem de ünlülerin kullandığı bir flört uygulamasında 19 yaşında bir genç kızla girdiği sohbet nedeniyle de gündeme gelmiş ve uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) tanıtımı sonrası dikkat çeken ayrıntılar: Jennifer Aniston, Monica'nın elbisesini çaldım - 7
Matthew Perry'nin, görüntüsü ve konuşurken kelimeleri zor toparlaması hayranlarını endişelendirdi. Birçok hayranı sosyal medyada endişelerini dile getirdi. Hayranları "Matthew Perry iyi mi?" diye sorarken bazıları da "Yıllar içinde insanlar yaşlanır, bu doğal" diyerek bu düşüncelere karşılık verdi.z
Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) tanıtımı sonrası dikkat çeken ayrıntılar: Jennifer Aniston, Monica'nın elbisesini çaldım - 8

Çekirdek kadro oyuncuları, karakterlerinin sezon finali sonrası izledikleri rotaya dair kendi kanılarını paylaştı. Matt LeBlanc, Joey'in kendi sandviç dükkanları zincirine sahip olacağını düşündüğünü ("ve tüm sandviçleri yediğini") belirtirken, Jennifer Aniston ise Rachel'ın kendi giyim markasını kuracağını öne sürdü.Matthew Perry'e göre Chandler harika bir baba ve harika bir komedi yazarı olacak.


Courteney Cox, "Her zaman Monica'nın diğer annelerle rekabet içinde olacağını ve onları geçmeye çalışacağını hissediyorum" dedi.
İster okuldaki kermes olsun ister başka bir şey. Demek istediğim, Monica çok sinir bozucu olurdu. Okul aile birliği başkanı gibi bir şey olurdu.

Lisa Kudrow, Phoebe'nin "Mike ve çocuklarıyla Connecticut'ta yaşadığını ve okulun sanat programının başına yer aldığını" söyledi. "Ve sadece... kendisi gibi farklı olduklarından çocuklarını savunuyor."

David Schwimmer'a göre, Ross paleontolog kariyerini sürdürecek ve "Joey'in sandviç dükkanına yatırım yaparak çocuklarına ayırdığı birikimin çoğunu yitirecekti".

Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) tanıtımı sonrası dikkat çeken ayrıntılar: Jennifer Aniston, Monica'nın elbisesini çaldım - 9

10 SEZON SÜRDÜ

Friends, David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılan bir sitcom. 22 Eylül 1994 ile 6 Mayıs 2004 arasında yayında kalan dizide Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer önemli rolleri paylaşıyordu. Dizi yayın hayatına başladıktan sonra çok uzun süre en çok izlenen diziler arasında ilk 10'da yer aldı. 6 Mayıs 2004'teki final bölümünü 52.5 milyon kişi izledi. Tüm zamanların en popüler sitcom'larından biri olan Friends dizisi çok sayıda ödül de kaldırdı.

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