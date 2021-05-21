Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) tanıtımı sonrası dikkat çeken ayrıntılar: Jennifer Aniston, Monica'nın elbisesini çaldım

Çekirdek kadro oyuncuları, karakterlerinin sezon finali sonrası izledikleri rotaya dair kendi kanılarını paylaştı. Matt LeBlanc, Joey'in kendi sandviç dükkanları zincirine sahip olacağını düşündüğünü ("ve tüm sandviçleri yediğini") belirtirken, Jennifer Aniston ise Rachel'ın kendi giyim markasını kuracağını öne sürdü.Matthew Perry'e göre Chandler harika bir baba ve harika bir komedi yazarı olacak.



Courteney Cox, "Her zaman Monica'nın diğer annelerle rekabet içinde olacağını ve onları geçmeye çalışacağını hissediyorum" dedi.

İster okuldaki kermes olsun ister başka bir şey. Demek istediğim, Monica çok sinir bozucu olurdu. Okul aile birliği başkanı gibi bir şey olurdu.



Lisa Kudrow, Phoebe'nin "Mike ve çocuklarıyla Connecticut'ta yaşadığını ve okulun sanat programının başına yer aldığını" söyledi. "Ve sadece... kendisi gibi farklı olduklarından çocuklarını savunuyor."



David Schwimmer'a göre, Ross paleontolog kariyerini sürdürecek ve "Joey'in sandviç dükkanına yatırım yaparak çocuklarına ayırdığı birikimin çoğunu yitirecekti".