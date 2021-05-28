Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler
1990'ların Amerikan sitcomu Friends'in uzun zamandır beklenen Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) yayınlandı. Uzun süredir gündemde olan dizinin seyirciyle buluşması sonrası gözler bu yaz yayınlanacak yeni dizilere ve devam sezonlarına çevrildi. İşte önümüzdeki günlerde seyirciyle buluşacak diziler...
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