Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler

1990'ların Amerikan sitcomu Friends'in uzun zamandır beklenen Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) yayınlandı. Uzun süredir gündemde olan dizinin seyirciyle buluşması sonrası gözler bu yaz yayınlanacak yeni dizilere ve devam sezonlarına çevrildi. İşte önümüzdeki günlerde seyirciyle buluşacak diziler...

28.05.2021 - 07:10

Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 1
Friends: The Reunion / 27 Mayıs
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 2
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 3
Lucifer 5.2 28 Mayıs
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 4
Making It 3 Haziran
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 5
Lisey's Story 4 Haziran
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 6
Sweet Tooth  4 Haziran
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 7
Little Birds 6 Haziran
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 8
Loki 9 Haziran
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 9
Lupin 11 Haziran
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 10
Tuca & Bertie 13 Haziran
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 11
The Republic of Sarah 14 Haziran
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 12
Kevin Can F**k Himself 20 Haziran
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 13
Motherland: Fort Salem 23 Hazirnan
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 14
Sex/Life 25 Haziran
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 15
Bosch 25 Haziran
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 16
A Discovery of Witches 27 Haziran
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 17
Monsters at Work 2 Temmuz
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 18
Making the Cut 16 Temmuz
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 19
Physical 18
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 20
Ted Lasso 23 Temmuz
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 21
Masters of the Universe: Revelation  23 Temmuz
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 22
Gossip Girl Temmuz
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 23
Mr. Corman 6 Ağustos
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 24
Riverdale 11 Ağustos
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 25
Star Trek: Lower Decks 12 Ağustos
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 26
The Walking Dead 22 Ağustos
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler - 27

What If...? 

https://www.imdb.com/whats-on-tv/summer-tv-preview/ls500328647/mediaviewer/rm309773825/

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