Friends The Reunion: Herkesin ağladığı bölüm

ntv.com.tr 29.05.2021 - 07:22
17 yıl sonra Friends dizisinin oyuncuları bir araya geldi ve Friends Özel Bölümü'nü (Friends Reunion Special) çektiler. Hayranların, yıllardır beklediği bu bölüm nihayet 27 Mayıs’ta HBO Max’te yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz özel bölümü izlemeye başlayan hayranlar, sosyal medyada gözyaşlarına boğulduklarını anlatan paylaşımlar yaptı.
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Özel bölüm, oyuncuların bir araya gelip sohbet ettikleri, röportaj verdikleri ve diziyle ilgili eski hatıralarını andıkları çeşitli anlardan oluşuyor.
Oyuncuların dizi setindeki duygusal anlarından sonra, James Corden, oyuncularla 27 yıl önce dizinin jeneriğinin çekildiği yerde röportaj yapıyor.
Oyunculara çeşitli sorular soran James Corden, dizinin çekildiği yıllarda oyuncular arasında bir ilişki yaşanıp yaşanmadığını sordu.
Bunun üzerine David Schwimmer ve Jennifer Aniston, dizinin ilk sezonunda birbirlerine gerçekten aşık olduklarını itiraf etti.
Dizide Aniston’ın karakterine yıllardır aşık olan Ross karakterini canlandıran Schwimmer, “bir noktada ikimizde birbirimizden gerçekten çok hoşlanıyorduk ama bu iki geminin yan yana geçmesi gibiydi. Sürekli birimiz, bir ilişkideydi” dedi.
Aniston ise aralarındaki bu çekimi ve aşkı Rachel ve Ross’un ilişkisini daha gerçekçi yapmak için kullandıklarını belirtti.
Bölümün ilerleyen kısımlarında, dizinin yaratıcılarından David Crane ve Marta Kauffman, diziyi yapmaya nasıl karar verdiklerini, oyuncuları nasıl seçtiklerini ve onlarla tanışma hikayelerini anlattı.
Dizinin büyük bir fenomen haline geleceğini tahmin etmediklerini belirten yaratıcılar, dizi fikrinin tamamen kendi hayatlarından yola çıktığını hatta ‘Chandler’ ismini bir arkadaşlarından çaldıklarını söyledi.
Bölümün bazı kısımlarında ise çeşitli konuklar yer alıyordu. Dizide Gunther’ı canlandıran James Michael Tyler, James Corden’ın sunduğu programa, Zoom ile bağlandı.
David Beckham, bölümde yer alan özel konuklardan biriydi. Temizlik takıntısı nedeniyle kendini ‘Monica’ karakteri gibi gördüğünü söyleyen Bechkam seyahat ederken gittiği birçok yerde kendini evinde hissetmek için Friends izlediğini itiraf etti.