Friends The Reunion: Herkesin ağladığı bölüm

Dizide Aniston’ın karakterine yıllardır aşık olan Ross karakterini canlandıran Schwimmer, “bir noktada ikimizde birbirimizden gerçekten çok hoşlanıyorduk ama bu iki geminin yan yana geçmesi gibiydi. Sürekli birimiz, bir ilişkideydi” dedi.

Aniston ise aralarındaki bu çekimi ve aşkı Rachel ve Ross’un ilişkisini daha gerçekçi yapmak için kullandıklarını belirtti.