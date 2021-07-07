'Friends yıldızı David Schwimmer dizideki maymunu kıskanıyordu'

Friends yıldızı David Schwimmer 'ın, bir maymunla çalışmakla ilgili yıllar sonra yaptığı açıklamalar, eleştirilmesine neden oldu.

Ünlü aktörü ‘aşağılık’ olarak nitelendiren Morris, “Maymuna ondan daha fazla güldükleri için kıskanıyordu” dedi.

İlk kez konuşan Morris, Oscar ödüllü Dustin Hoffman ile de çalışan maymunun sadece Schwimmer ile bir sorunu olduğunu iddia etti.