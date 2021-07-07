'Friends yıldızı David Schwimmer dizideki maymunu kıskanıyordu'

Friends kadrosundan David Schwimmer'ın 'Maymunla çalışmaktan nefret ediyorum' açıklamasına, hayvanın bakıcısından sert cevap geldi. Mike Morris, Schwimmer'ı maymunu kıskanmakla suçladı.

ntv.com.tr 07.07.2021 - 07:05

'Friends yıldızı David Schwimmer dizideki maymunu kıskanıyordu' - 1

Friends yıldızı David Schwimmer'ın, bir maymunla çalışmakla ilgili yıllar sonra yaptığı açıklamalar, eleştirilmesine neden oldu. 

Fenomen dizinin oyuncusu, dizi için yıllar sonra çekilen özel bölümde, maymunla çalışmaktan nefret ettiğini açıkladı.

'Friends yıldızı David Schwimmer dizideki maymunu kıskanıyordu' - 2

Dizide Schwimmer’ın canlandırdığı  Ross karakteri birinci sezonun büyük bir kısmında Marcel isimli bir maymunla yaşıyordu.

'Friends yıldızı David Schwimmer dizideki maymunu kıskanıyordu' - 3

Schwimmer’ın açıklamalarının ardından dizide Marcel’i canlandıran iki maymunun bakıcısı Mike Morris, konuyla ilgili konuştu.

Ünlü aktörü ‘aşağılık’ olarak nitelendiren Morris, “Maymuna ondan daha fazla güldükleri için kıskanıyordu” dedi.

'Friends yıldızı David Schwimmer dizideki maymunu kıskanıyordu' - 4
İlk kez konuşan Morris, Oscar ödüllü Dustin Hoffman ile de çalışan maymunun sadece Schwimmer ile bir sorunu olduğunu iddia etti.
'Friends yıldızı David Schwimmer dizideki maymunu kıskanıyordu' - 5
Ayrıca Katie’nin Friends setinde Jennifer Aniston, Matt LeBlanc gibi isimlerle iyi çalıştığını da söyleyen Morris, “Birlikte çalışmalarından bu yana neredeyse 25 yıl geçti, bence artık bu konuyu bırakmalı” dedi.
'Friends yıldızı David Schwimmer dizideki maymunu kıskanıyordu' - 6
Morris, Scwimmer’ın maymunlar hakkındaki yorumları yüzünden asla Friends izlemediğini de belirtti.

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