'Friends yıldızı David Schwimmer dizideki maymunu kıskanıyordu'

ntv.com.tr 07.07.2021 - 07:05
Friends yıldızı David Schwimmer'ın, bir maymunla çalışmakla ilgili yıllar sonra yaptığı açıklamalar, eleştirilmesine neden oldu.
Fenomen dizinin oyuncusu, dizi için yıllar sonra çekilen özel bölümde, maymunla çalışmaktan nefret ettiğini açıkladı.
Dizide Schwimmer’ın canlandırdığı Ross karakteri birinci sezonun büyük bir kısmında Marcel isimli bir maymunla yaşıyordu.
Schwimmer’ın açıklamalarının ardından dizide Marcel’i canlandıran iki maymunun bakıcısı Mike Morris, konuyla ilgili konuştu.
Ünlü aktörü ‘aşağılık’ olarak nitelendiren Morris, “Maymuna ondan daha fazla güldükleri için kıskanıyordu” dedi.