Friends'in özel bölümü çekildi

Friends özel bölümünün çekimlerinin ne zaman yapıldığı belli değil. Bunu tam olarak röportajdan anlamamız mümkün değil ancak, LeBlanc'ın güncellemesi, 26 Mart'ta Jimmy Kimmel Live'de yer alan ve prodüksiyonun aşamasının gerçekleşmesinin beklendiğini doğrulayan Courteney Cox'un haberinin üzerine bilgiyi daha da sağlamlaştırmış oluyor. Kısacası, bölüm hazır ve salgın izin verdiğinde post prodüksiyon aşamasıyla izlenebilir hale gelecek.