Friends’in özel bölümü Friends: The Reunion’dan ilk görseller

Unutulmaz Amerikan komedi dizisi Friends’in altı yıldızının yıllar sonra bir araya geleceği özel bölüm Friends: The Reunion’dan ilk görseller yayınlandı.

20.05.2021 - 10:18

Friends’in özel bölümü Friends: The Reunion’dan ilk görseller - 1

Friends'in altı yıldızı Friends: The Reunion adlı özel bölüm için yeniden bir araya geldi.

Yıllarca çekimlerin yapıldığı Warner Bros. stüdyolarında Sahne 24'e geri dönen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer, yıllar sonra her şeyin titizlikle yeniden oluşturulduğu sete döndü.

Friends’in özel bölümü Friends: The Reunion’dan ilk görseller - 2

Tüm zamanların en yüksek reytingli dizilerinden Friends’in özel bölümü 27 Mayıs’ta HBO’da yayınlanacak.

Özel bölümden ilk fotoğraflar People dergisinde yayınlandı. 

Friends’in özel bölümü Friends: The Reunion’dan ilk görseller - 3
Dizinin 52 yaşındaki yıldızı Jennifer Aniston, altı oyuncu olarak ilk kez sahnede bir araya geldiklerinde ortak düşüncelerinin "Aman Tanrım, ağlamadan bunu nasıl canlı olarak atlatacağız?" şeklinde olduğunu anlattı.
Friends’in özel bölümü Friends: The Reunion’dan ilk görseller - 4
Pandemi nedeniyle özel buluşma birçok kez ertelenmişti. İlk plana göre Şubat 2020'de çekilecekti ama ekip sete geçtiğimiz nisan ayında girebildi. Canlı izleyici önünde çekilen özel bölümde Friends yıldızlarının yanı sıra David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai gibi konuk isimlere de yer verildi.
Friends’in özel bölümü Friends: The Reunion’dan ilk görseller - 5

1994 yılında başlayan Friends dizisi 10 sezon sürmüştü.

FRIENDS ÖZEL BÖLÜMDEN İLK TANITIM (TIKLA İZLE)

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER