Friends’in özel bölümü Friends: The Reunion’dan ilk görseller

20.05.2021 - 10:18
Friends'in altı yıldızı Friends: The Reunion adlı özel bölüm için yeniden bir araya geldi.
Yıllarca çekimlerin yapıldığı Warner Bros. stüdyolarında Sahne 24'e geri dönen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer, yıllar sonra her şeyin titizlikle yeniden oluşturulduğu sete döndü.
Tüm zamanların en yüksek reytingli dizilerinden Friends’in özel bölümü 27 Mayıs’ta HBO’da yayınlanacak.
Özel bölümden ilk fotoğraflar People dergisinde yayınlandı.
1994 yılında başlayan Friends dizisi 10 sezon sürmüştü.