Friends’in özel bölümü Friends: The Reunion’dan ilk görseller

Friends'in altı yıldızı Friends: The Reunion adlı özel bölüm için yeniden bir araya geldi.

Dizinin 52 yaşındaki yıldızı Jennifer Aniston, altı oyuncu olarak ilk kez sahnede bir araya geldiklerinde ortak düşüncelerinin "Aman Tanrım, ağlamadan bunu nasıl canlı olarak atlatacağız?" şeklinde olduğunu anlattı.