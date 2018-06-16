Futbolcuları asker gibi resmetti
Sosyal medyada pupazzaro kullanıcı adıyla yer alan bir sanatçı, dünyaca ünlü sporcu ve teknik direktörleri bambaşka bir tarzda resmederek onları asker gibi kağıda döktü. İşte Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Mesut Özil gibi pek çok ismin bulunduğu o resimler.
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1Sergio Ramos
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2
Mohammed Salah
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3
Antoine Griezman
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4
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5
Paul Pogba
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6
Maicon
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7
Higuain
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8
Lucas Digne
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9
Lionel Messi
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10Cristiano Ronaldo
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11
Edin Dzeko
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12
Jamie Vardy
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13
Wayne Rooney
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14
Pjani
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15Fernando Torres
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16
Seydou Keita
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17
Robert Lewandowski
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18Eden Hazard
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19Luka Modric
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20
Costa
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21
Suarez
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22
Ronaldo