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Futbolcuları asker gibi resmetti

Sosyal medyada pupazzaro kullanıcı adıyla yer alan bir sanatçı, dünyaca ünlü sporcu ve teknik direktörleri bambaşka bir tarzda resmederek onları asker gibi kağıda döktü. İşte Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Mesut Özil gibi pek çok ismin bulunduğu o resimler.

  • 1

    Sergio Ramos
  • 2

    Mohammed Salah

  • 3

    Antoine Griezman

  • 4

    Mesut Özil

  • 5

    Paul Pogba

  • 6

    Maicon

  • 7

    Higuain

  • 8

    Lucas Digne

  • 9

    Lionel Messi

  • 10

    Cristiano Ronaldo
  • 11

    Edin Dzeko

  • 12

    Jamie Vardy

  • 13

    Wayne Rooney

  • 14

    Pjani

  • 15

    Fernando Torres
  • 16

    Seydou Keita

  • 17

    Robert Lewandowski

  • 18

    Eden Hazard
  • 19

    Luka Modric
  • 20

    Costa

  • 21

    Suarez

  • 22

    Ronaldo

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