Gabar Dağı'nda 45 milyon yıllık deniz canlıları fosilleri

"Cudi Dağı’nda bulunan fosiller, Tetis Denizi’nin kapandığı dönem olan Miyosen döneme ait isimli canlılara ait fosillerdi. Yani yaklaşık 12 milyon yıl önce yaşamış deniz canlılarına ait kalıntılardı. Gabar Dağı’nda bulunan bu fosiller ise Lütesiyen döneme, 'Nummulites' ve 'Alveolina' isimli canlılara ait fosillerdir. Lütesiyen dönem, yaklaşık olarak günümüzden 49 milyon yıl önce başlayıp 40 milyon yıl önce sona eren dönemdir. Bu anlamda baktığımızda bu fosillerin yaklaşık 45 milyon yıl öncesine ait olduğunu söyleyebiliriz"