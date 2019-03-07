Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık romanı Netflix dizisi oluyor

Babasının kitabını filme uyarlamak için yıllar boyunca birçok teklif aldığını söyleyen Rodrigo Garcia, kitabın bir film süresi içine sığdırılamayacağını ve İspanyolcadan başka bir dilde anlamını yitireceğini düşündüğü için yıllarca gelen tekliflere sıcak bakmadığını belirtti.

Ancak artık dizilerin sinema kalitesine ulaştığını ve romanı hakkıyla ekranlara taşımak uygun şartların oluştuğunu savunan Garcia, Netflix'i tercih etmelerini ise şöyle açıkladı: "Yabancı dildeki dizi ve filmleri dünya çapındaki izleyicilerle buluşturma konusundaki başarısı düşünüldüğünde zamanlama daha iyi olamazdı. Bu macerada Netlix'i ve film yapımcılarını heyecanla destekliyoruz, son halini görmek için de sabırsızlanıyoruz."