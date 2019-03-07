Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık romanı Netflix dizisi oluyor
Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in başyapıtı sayılan, edebiyat dünyasının en önemli eserlerinden olan Yüzyıllık Yalnızlık romanı Netflix dizisi olarak ekrana gelecek.
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Netflix, Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in başyapıtı Yüzyıllık Yalnızlık’ı dizi olarak ekrana getirmeye hazırlanıyor.
1967 yılında çıkan ve bugüne kadar dünya genelinde 50 milyondan fazla satan romanın haklarını satın alan Netflix’in televizyona uyarlayacağı yapım, One Hundred Years of Solitude adıyla İspanyolca olarak çekilecek.
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Babasının kitabını filme uyarlamak için yıllar boyunca birçok teklif aldığını söyleyen Rodrigo Garcia, kitabın bir film süresi içine sığdırılamayacağını ve İspanyolcadan başka bir dilde anlamını yitireceğini düşündüğü için yıllarca gelen tekliflere sıcak bakmadığını belirtti.
Ancak artık dizilerin sinema kalitesine ulaştığını ve romanı hakkıyla ekranlara taşımak uygun şartların oluştuğunu savunan Garcia, Netflix'i tercih etmelerini ise şöyle açıkladı: "Yabancı dildeki dizi ve filmleri dünya çapındaki izleyicilerle buluşturma konusundaki başarısı düşünüldüğünde zamanlama daha iyi olamazdı. Bu macerada Netlix'i ve film yapımcılarını heyecanla destekliyoruz, son halini görmek için de sabırsızlanıyoruz."
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Garcia Marquez’in en önemli eserleri arasında gösterilen Yüzyıllık Yalnızlık, José Arcadio Buendía'nın gördüğü bir düş sonrası nehir kenarında Macondo adında bir kasaba kurmasıyla başlıyor ve Buendia ailesinin yedi nesle yayılan hikayesini anlatıyor.
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Şilili ünlü yazar Pablo Neruda, Yüzyıllık Yalnızlık için, “Don Kişot’un Cervantes’inden bu yana İspanyolca yazılmış en iyi eser” ifadesini kullanmıştı.
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Marquez, Kolombiya halkının hazinesi olarak kabul ediliyor. Ünlü yazar 2014 yılında 87 yaşında hayatını kaybettiğinde önceki Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos üç günlük ulusal yas ilan etmiş, bayrakları yarıya indirtmişti.