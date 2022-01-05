Gal Gadot:Cleopatra'nın (Kleopatra) hikayesini kutlayacağız

Haberler 05.01.2022 - 15:56
Mısır Kraliçesi olarak dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Cleopatra’nın (Kleopatra) hikayesini beyazperdeye aktarmaya hazırlanan İsrailli oyuncu Gal Gadot, yeni filmi hakkında konuştu.
İkonik Mısır Kraliçesi'nin canlandıracak olan 36 yaşındaki oyuncu film için verdiği bir röportajda “Çok fazla açıklama yapamam ama size Kleopatra hikâyesini kutlayacağımızı söyleyebilirim” dedi.
Gadot "Cleopatra’nın (Kleopatra) sadece ne kadar seksi ve çekici olduğunu değil, aynı zamanda ne kadar stratejik ve akıllı olduğunu; bugün içinde yaşadığımız dünyada ne kadar etkisi olduğunu ve hala devam ettiğini göstereceğiz" dedi.
Gadot'un rolü Ekim 2020'de açıklandığında, karakteri aklayacağı korkusuyla tepkiler yükseldi. Eleştirmenler, bir Arap veya Afrikalı aktrisin Kleopatra rolünü oynaması gerektiğine inanıyordu. Hatta sosyal medyada ırçılık tartışması çıktı. Kleopatra’nın siyah ve Kuzey Afrikalı olduğunu düşünen sosyal medya kullanıcıları, oyuncu seçimi nedeniyle ateş püskürdü. Beyaz bir İsrailli kadın olan Gadot’un böyle bir rol oynamasının uygunsuz olduğunu savunan sosyal medya kullanıcıları, rolün Afrikalı ya da siyah bir oyuncuya verilmesini önerdi. Ancak bu öfke, Mısır hükümdarının aslında etnik olarak Yunan kökenli olduğunu belirten diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.
Gal Gadot, gelen eleştirilerle ilgili BBC Arabic'e şu sözleri sarf ederek Cleopatra'yı canlandıracak olmasını savundu: "Her şeyden önce Cleopatra, Makedonyalıydı. Cleopatra ile uyum sağlayabilecek Makedonyalı bir oyuncu aradık. Bulamadık ve ben de Cleopatra hakkında oldukça tutkuluydum. Tüm dünyada Müslüman, Hristiyan, Katolik, ateist, budist, Yahudi ayrımı gözetmeden edindiğim arkadaşlarım var. İnsan, insandır ve ben Cleopatra'nın mirasını kutlamak, bu hayran olduğum muhteşem tarihi ikonu onurlandırmak istiyorum. Herkes bu filmi yapabilir, herkes öncülük edip bunu çekebilir. Ben de kendi yapacağım film için çok istekliyim."
Gadot'nun da söylediği gibi Cleopatra esasen İskenderiye doğumlu ve Yunan asıllıydı. Babası, Cleopatra 18 yaşındayken öldü. 8 yaşındaki kardeşi tahta geçemeyeceği için Cleopatra kraliçeye dönüştü. Ancak bu konuda kardeşiyle evlenmiş olabileceği ile ilgili tartışmalar da bulunuyor.
Cleopatra'nın (Kleopatra) hikayesi, kadınlar tarafından idol olarak görülen ve bir kadının gittikçe güçlenmesi anlamına gelen destansı bir anlatıya sahip. 1963 yılında, Joseph Mankiewicz'in yönettiği Cleopatra'nın başrolünde Elizabeth Taylor yer alıyordu. Film, tarihin en pahalı yapımlarından biri oldu ve aday gösterildiği dokuz Oscar'dan dördünü kazanmasına ve gişede büyük bir hit olmasına rağmen, 20th Century Fox'u neredeyse iflas ettiriyordu.
YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ
Filmi Wonder Woman ve Wonder Woman 1984 filmlerini yöneten Patty Jenkins'in yöneteceği açıklanmıştı. Fakat Wonder Woman 3 için daha fazla enerji ve vakit ayırmak istediğini söyleyen Jenkins filmin yönetmenliğinden ayrıldı. Onun yerine yönetmen koltuğuna oturan isim The Falcon and The Winter Soldier, The Handmaid's Tale gibi yapımlarda yönetmenliği üstlenen Kari Skogland oldu. Patty Jenkins, hala yapımcı olarak Cleopatra'da yer alıyor.