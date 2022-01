Gal Gadot:Cleopatra'nın (Kleopatra) hikayesini kutlayacağız

YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ

Filmi Wonder Woman ve Wonder Woman 1984 filmlerini yöneten Patty Jenkins'in yöneteceği açıklanmıştı. Fakat Wonder Woman 3 için daha fazla enerji ve vakit ayırmak istediğini söyleyen Jenkins filmin yönetmenliğinden ayrıldı. Onun yerine yönetmen koltuğuna oturan isim The Falcon and The Winter Soldier, The Handmaid's Tale gibi yapımlarda yönetmenliği üstlenen Kari Skogland oldu. Patty Jenkins, hala yapımcı olarak Cleopatra'da yer alıyor.