Gal Gadot:Cleopatra'nın (Kleopatra) hikayesini kutlayacağız

Gal Gadot, gelen eleştirilerle ilgili BBC Arabic'e şu sözleri sarf ederek Cleopatra'yı canlandıracak olmasını savundu: "Her şeyden önce Cleopatra, Makedonyalıydı. Cleopatra ile uyum sağlayabilecek Makedonyalı bir oyuncu aradık. Bulamadık ve ben de Cleopatra hakkında oldukça tutkuluydum. Tüm dünyada Müslüman, Hristiyan, Katolik, ateist, budist, Yahudi ayrımı gözetmeden edindiğim arkadaşlarım var. İnsan, insandır ve ben Cleopatra'nın mirasını kutlamak, bu hayran olduğum muhteşem tarihi ikonu onurlandırmak istiyorum. Herkes bu filmi yapabilir, herkes öncülük edip bunu çekebilir. Ben de kendi yapacağım film için çok istekliyim."



