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Gal Gadot'un yeni projesi: Death On The Nile

Wonder Woman filmiyle tüm dünyaca yıldızı parlayan Gal Gadot, Death On The Nile filminin kadrosuna dahil oldu.

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    Türkçe'ye Nil'de Ölüm olarak çevrilen 1937 yılı imzalı dedektiflik romanı, serinin beyazperdedeki ikinci macerası Death On The Nile olarak izleyici karşısına çıkacak.
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    Filmin oyuncu kadrosuna Wonder Woman ile adını tüm dünyaya duyuran Gal Gadot da dahil oldu.
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    33 yaşındaki İsrailli oyuncunun filmde hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı.
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    Filmin senaryosunuMichael Green üstlenecek. Yönetmen koltuğunda ise Doğu Ekspresinde Cinayet'in yönetmenliğini ve başrolünü üstlenen Kenneth Branagh'ın oturması bekleniyor.
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    Death On The Nile filmi 20 Aralık 2019'da Amerika'da sinemalarda olacak.
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