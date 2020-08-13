Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Galata Kulesi açıklaması

13.08.2020 - 09:39
"YIKILAN KISIMLAR ZARAR VEREN KISIMLAR"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yer alan Galata Kulesi'nin duvarlarının yıkıldığı iddialarının asılsız olduğunu söyleri. Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır"
"BİLİMSEL YÖNTEMLER ESAS ALINIYOR"
Galata Kulesi'nin zemin katındaki çalışmanın, kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması işlemi olduğu belirten Vakıflar Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili "Yapılan çalışmalar, bilimsel yöntemler esas alınarak, büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Hassasiyetimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya ise gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" açıklaması yaptı.
"ARINDIRILMA İŞLEMİ"
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından "Galata Kulesi'nin zemin katındaki işlem, kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması işlemidir" ifadelerine ver verilen açıklamada, bu işlemin literatürde "çürütme-tümleme" olarak tanımlandığı, bunun "tarihi esere sonradan eklenmiş ya da dönem içerisinde onarım yapılamayacak kadar bozulmuş alanlarda, deformasyona uğramış parçaların çıkarılması ve tekrar aslına uygun hale getirilmesi" olduğu aktarıldı. Yapılan teknik incelemelerde, kule zemin katındaki duvarın "çimento esaslı sıva raspası" sonucunda duvar örgüsünde bozulmaların ortaya çıktığı, orijinal yapısının bozulduğu ve bu müdahalelerin yakın dönemde yapıldığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI"
"Galata Kulesi gibi İstanbul'un hatta dünyanın sembol eserlerinden birine sonradan izinsiz ve kaçak olarak eklenen, orijinal dokusu ve fonksiyonuyla ilgisi olmayan ofis, mutfak gibi bölümler tasfiye edilmekte, çimento harçla örülmüş bölüm, özgün duvar örgüsüne uygun malzeme cinsi ve tekniğine uygun olarak tamamlanmaktadır. Galata Kulesi, insanlığın ortak mirası, İstanbul’un siluetinin ayrılmaz parçasıdır. Yapılan çalışmalar; bilimsel yöntemler esas alınarak, büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Hassasiyetimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya ise gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."
"GEREKEN MÜDAHALE YAPILDI"
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır" ifadesini kullandı. Demircan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hilti ile duvarlarda sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır. Galata Kulesi'nin kısa bir süre içinde İstanbul'un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden misafirlerimizin sıkça ziyaret edeceği bir mekan haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceğiz" dedi.