Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Galata Kulesi açıklaması

"GEREKEN MÜDAHALE YAPILDI"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır" ifadesini kullandı. Demircan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hilti ile duvarlarda sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır. Galata Kulesi'nin kısa bir süre içinde İstanbul'un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden misafirlerimizin sıkça ziyaret edeceği bir mekan haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceğiz" dedi.