Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellerle kutlandı.

20.05.2021 - 08:48

Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı - 1
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca organize edilen etkinlikte kutlama mesajı ile Türk bayrağı ve tarihi olaylara ilişkin görsellerin yer aldığı video kuleye yansıtıldı.

Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı - 2
İstiklal Marşımızın 100. Yılı yazısı, ilk 2 kıtası ve Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafının, dalgalanan Türk bayrağı görseliyle birlikte yansıtılmasıyla sona eren videoya katılımcılar da İstiklal Marşı'nı okuyarak eşlik etti.
Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı - 3
Düzenlenen ışıklı mapping gösterisini bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ilgiyle izledi.
Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı - 4
Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı - 5
Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı - 6
Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı - 7
Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı - 8

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