Galata Kulesi'nin bilinmeyen iki küçük kardeşi

DHA 10.03.2020 - 10:28
Galata Kulesi kadar bilinmese de bu iki kule de Cenevizliler tarafından 14. yüzyılda inşa edilmiş, fakat günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kars gezisi sırasında gazetecilere bölgede başka kulelerin de varlığından söz etmiş bunların restore edileceğini söylemişti. Kulelerin restorasyonun önemli olduğunu söyleyen Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan Sercan Sağlam, bölgenin tarihi yapısıyla ilgili şunları söyledi:
Sağlam, "Galata Kulesi'nin yakınlarında iki adet kulenin tespit edildiği ve koruma altına alınacağı şeklinde bir haber mevcut. Hem tarihsel olarak hem de mekansal olarak bu iki adet yarım daire biçimli kulenin söz edilen kuleler olması çok muhtemel. Çünkü en ilintili yapılar olduklarını söyleyebiliriz" dedi.
"ADETA UNUTULMUŞ DURUMDALAR"
Dr. Hasan Sercan Sağlam, "Bu kulelerin tarihçesi kamuoyunda pek bilinmiyor ve adeta unutulmuş durumdalar. Modern yapıların ve tahribatın getirmiş olduğu sonuç neticesinde de kulelerin çok ciddi yıkılma tehlikesi bulunmakta. O yüzden ilgili koruma kararları neticesindeki gelişmeler, hiç şüphesiz hem kulelerin bilinirliğini arttıracak hem de korunmasına ön ayak olacaktır" diye konuştu.
"Bu kuleler esasında 19. yüzyılın sonlarına kadar gözükmekteydi. Fakat daha sonra önlerinde ve arkalarında bulunan alanlar açık arttırma usulüyle satılarak şahıslara devredildi ve buraya yeni inşalar gerçekleşti. Bu yüzden de kulelerin yıkılan kısımları dışında, geriye kalan kısımları da adeta yeni yapıların arkasında kaldı ve zamanla unutuldu" diyen Dr. Hasan Sercan Sağlam sözlerine şöyde devam etti:
"20. yüzyıl boyunca Galata kulelerinin neredeyse hiçbir kısmı gözükmemekteydi. Fakat günümüze doğru bu yapılarda yavaş yavaş yıkılmaya başlandığında Galata surlarına ait diğer parçalar ve kuleler tekrar ortaya çıkmaya başladı. Fakat yine de modern yapılaşmanın arasına sıkışmış, adeta unutulmuş ve güçlükle görülebilen daha birçok kule ve sur parçası mevcut."