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Game of Thrones 8. sezon 6. bölüm (final bölümü) fotoğrafları

ntv.com.tr

HBO, dün gece ekrana gelen Game of Thrones 8. sezon 6. bölümden fotoğrafları yayınladı. Dikkat, dizinin büyük finalinden fotoğraflar SPOILER içerir!

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    HBO, Game of Thrones’un final bölümünden yeni fotoğraflar yayınladı.

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    Fotoğraflar, büyük finalde yaşananları gözler önüne seriyor. Bu nedenle haber spoiler (sürpriz bozan) içerir!

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    Fotoğraflarda Daenerys Targaryen, Jon Snow, Sansa Stark, Arya Stark, Tyrion Lannister karakterleri ön planda.

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    İşte büyük Game of Thrones finalinde yaşananlar...

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