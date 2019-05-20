Game of Thrones 8. Sezon 6. Bölümün (final bölümü) şoke edici anları (Dikkat, spoiler!)
ntv.com.tr
Dünya çapında en fazla seyircisi olan dizi Game of Thrones, dün gece büyük finalini yaptı. David Benioff ve D. B. Weiss’in yaratıcılığını üstlendiği dizi, 8. Sezon 6. Bölümüyle ekrana veda etti. Game of Thrones’un büyük finalinden geriye bazı şoked edici anlar kaldı. Dikkat, dizinin finalini henüz izlemediyeseniz haberin devamını okumayın! SPOILER İÇERİR!)
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1
Tyrion ailesini buldu
Jaime ve Cersei, Game Of Thrones 5. bölümde King’s Landing’de molozların altında kalarak can vermişti. Tyrion’un ağabeyi ve ablasının cansız bedenlerini yığınların altında bulduğu sahne, dizinin en trajik anlarından biriydi.
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2
Daenerys dünyaya hükmetme planını açıkladıDaenerys için Yedi Krallık yeterli değildi; o, ordusunun kalanı önünde savaşın bitmediğini açıkladı. Winterfell halkı da dahil olmak üzere tüm dünyayı “kurtarmayı” amaçladığını söyledi.
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3
Tyrion Kraliçenin Eli görevinden istifa etti
Daenerys’in dramatik konuşmasından sonra, Tyrion ona yaklaştı, Kralın Eli broşunu çıkardı ve çarpıcı bir şekilde fırlattı. Tyrion, kardeşini serbest bırakarak ihanet etmiş, Daenerys de bütün bir şehri öldürmüştü. Artık birlikte olmaları mümkün değildi.
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4
Jon, Daenerys’i öldürdü
Jon, Dany’yi kalbine bıçak saplayarak öldürdü. Muhtemelen Jon onu öldürmeseydi, Dany Jon’u öldürecekti. Jon Snow, zor ama belki de en iyi seçimi yaptı.
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5
Drogon Demir Taht’ı yok etti
Sekiz sezon boyunca seyirciler Demir Taht’a kimin oturacağını merak etti. Ancak final bölümünde artık oturulabilecek bir taht kalmadı. Çünkü annesi Dany’nin ölümüne öfkelenen ejderhası Drogon, Demir Taht’ı ateşiyle eritti.
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6
Westeros’a demokrasi mi geldi?
Westeros’a kısmi demokrasi geldi denilebilir. Sam, Dany’nin ölümünden sonra kimin kral ya da kraliçe olacağını seçmeleri için konseyde oylama yapılmasını önerdi. Bu mantıklı bir fikir olsa da Westeros henüz lordlar ve leydiler dışında kimseye oy vermeye hazır değildi.
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7
Ve Bran kral oldu!
Konseyde yapılan oylama sonucu Altı Krallık’ın kralı Bran Stark oldu. Tek kalan Kuzey’i, tacı alan Sansa yönetecek. Kralın ilk işi Tyrion’u Kralın Eli olarak isimlendirmek oldu.
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8
Hayalet geri döndü
Jon, ulukurtu Hayalet ve dostu Tormund’a kavuştu. Hep birlikte Kuzey’e döndüler.