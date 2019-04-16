Game of Thrones 8. sezon birinci bölümüyle izleyici rekoru kırdı
Reuters
HBO, Game of Thrones’un final sezonunun birinci bölümünün rekor seyirci sayısına ulaştığını açıkladı.
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14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece Türkiye saatiyle 4’te ilk kez ekrana gelen Game of Thrones’un final sezonunun birinci bölümü, 17,4 milyon kişi tarafından seyredildi. HBO kanalında yayınlanan dizi, bu seyirci rakamıyla rekor kırdı.
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HBO, televizyon kanalı ile HBO GO ve HBO NOW uygulamalarındaki izleyici sayısının iki yıl önce yayınlanan 7. sezondaki 16,9 milyonluk seyirciyi aştığını açıkladı.
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Pazar gecesi yayınlanan bölüm, 5 milyondan fazla tweet ve 11 milyon mention ile hakkında en fazla tweet atılan bölüm oldu.
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Game of Thrones’un ilk bölümü, aynı gece, Twitter’da dünya çapında ‘trend’ olan 10 başlık arasına girdi.
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Westeros Krallığı adlı kurgusal bir dünyada geçen ve 2007 yılında başlayan dizi, HBO’nun en büyük hit’i haline geldi.
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Dizinin 7. sezonunun tekrarlarıyla birlikte her bir bölümünün 32,8 milyon Amerikalı tarafından seyredildiğini açıklayan HBO, final sezonunda bölüm ortalamasının "önemli ölçüde artmasını " beklediğini belirtti.
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Game of Thrones, 150’den fazla ülkede izleniyor ancak HBO, küresel ölçümleme yapamıyor, sadece ABD verilerini yayımlayabiliyor.
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Final sezonunun detayları, beklentiyi artıracak şekilde korundu, sızdırmalara karşı önlem alındı.
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Pazar gecesi, Twitter’da hakkında en fazla mesaj yazılan karakter Kit Harington’ın canlandırdığı Jon Snow oldu. Jon Snow, ilk bölümde, ailesi hakkında gerçekleri öğrenerek, sevgilisi olan Daenerys Targaryen’in (Emilia Clarke) aslında halası olduğunu anladı.
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Rekor izlenme rakamına rağmen Game of Thrones ABD televizyonlarının en popüler yayını değil. 2019 Oscar töreni 29,6 milyon Amerikalı tarafından seyredilirklen, Amerikan futbol ligi NFL’nin final maçı olan Super Bowl, 100 milyon seyircinin tercihi oldu.
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Game of Thrones’un 8. sezonunun final bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak.