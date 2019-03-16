Game of Thrones 8. sezon final bölümlerinin tarihleri ve süreleri belli oldu
Game of Thrones’un (Taht Oyunları) süreleri tartışma konusu olan 8. final sezonunu bölüm tarihleri ve detayları belli oldu. İşte Game of Thrones'un final bölümleriyle ilgili yeni detayları...
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1Game of Thrones’un merakla beklenen final sezonundan yeni detaylar ortaya çıktı. HBO’nun yaptığı açıklamaya göre, final bölümlerinin yayın tarihleri ve tahmini süreleri şekillendi.
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Buna göre Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:
1. Bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak
2, Bölümü 21 Nisan’da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak
3. Bölümü 28 Nisan’da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak
4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
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Game of Thrones 8. sezon bölümleri ABD'de 14 Nisan'da yayınlanacak? Peki Türkiye'de hangi kanalda ve hangi saatte seyredilebilecek?
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4HBO kanalında altı bölümlük bir sezonla final yapacak olan Game of Thrones dizisinin Türkiye’deki yayın hakları Digiturk’te bulunuyor. 30 Nisan’a kadar 1 No’lu beIN HD kanalında Game of Thrones Özel yayınlarına devam eden Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına sokacak. Amerika’da 14 Nisan’da yayınlanan dizi Türkiye saati ile 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak. Dizinin tekrarı 15 Nisan akşamı olacak.
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Game of Thrones'un final sezonunda, uzun zamandır beklenen büyük savaşa tanık olacağız. Cercei ile ejderhalarıyla Westeros’un yolunu tutan Daenerys karşı karşıya gelecek. Jon Snow, Daenerys ile güç birliği yaparken Night King ve acımasız ordusu güneye doğru ilerleyecek.
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