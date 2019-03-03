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Game of Thrones 8. sezon karakter afişleri

Dizinin meraklıları Game of Thrones'un 8. ve final sezonunu beklerken, HBO karakter afişlerini yayımladı. 14 Nisan’da başlayacak olan Game of Thrones 8. sezonunda yer alan karakterler, afişlerde demir tahtta görülüyor.

  • 1

    Cersei Lannister (Lena Headey)

    Cersei Lannister (Lena Headey)
  • 2

    Jon Snow (Kit Harington)

    Jon Snow (Kit Harington)
  • 3

    Tyrion Lannister (Peter Dinklage)

    Tyrion Lannister (Peter Dinklage)
  • 4

    Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)

    Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)
  • 5

    Gece Kralı (Vladimir Furdik)

    Gece Kralı (Vladimir Furdik)
  • 6

    Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau)

    Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau)
  • 7

    Brienne (Gwendoline Christie)

    Brienne (Gwendoline Christie)
  • 8

    Arya Stark (Maisie Williams)

    Arya Stark (Maisie Williams)
  • 9

    Samwell Tarley (John Bradley)

    Samwell Tarley (John Bradley)
  • 10

    Melisandre (Carice van Houten)

    Melisandre (Carice van Houten)
  • 11

    Davos Seaworth (Liam Cunningham)

    Davos Seaworth (Liam Cunningham)
  • 12

    Sansa Stark (Sophie Turner)

    Sansa Stark (Sophie Turner)
  • 13

    Jorah Mormont (Iain Glen)

    Jorah Mormont (Iain Glen)
  • 14

    heon Greyjoy (Alfie Allen)

    heon Greyjoy (Alfie Allen)
  • 15

    Bran Stark (Isaac Hempstead Wright)

    Bran Stark (Isaac Hempstead Wright)
  • 16

    Greyworm (Jacob Anderson)

    Greyworm (Jacob Anderson)
  • 17

    Missandei (Nathalie Emmanuel)

    Missandei (Nathalie Emmanuel)
  • 18

    Varys (Conleth Hill)

    Varys (Conleth Hill)
  • 19

    Euron Greyjoy (Pilou Asbaek)

    Euron Greyjoy (Pilou Asbaek)
  • 20

    Tazı (Rory McCann)

    Tazı (Rory McCann)
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