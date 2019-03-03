Game of Thrones 8. sezon karakter afişleri

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Dizinin meraklıları Game of Thrones'un 8. ve final sezonunu beklerken, HBO karakter afişlerini yayımladı. 14 Nisan’da başlayacak olan Game of Thrones 8. sezonunda yer alan karakterler, afişlerde demir tahtta görülüyor.
1
Cersei Lannister (Lena Headey)
2
Jon Snow (Kit Harington)
3
Tyrion Lannister (Peter Dinklage)
4
Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)
5
Gece Kralı (Vladimir Furdik)
6
Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau)
7
Brienne (Gwendoline Christie)
8
Arya Stark (Maisie Williams)
9
Samwell Tarley (John Bradley)
10
Melisandre (Carice van Houten)
11
Davos Seaworth (Liam Cunningham)
12
Sansa Stark (Sophie Turner)
13
Jorah Mormont (Iain Glen)
14
heon Greyjoy (Alfie Allen)
15
Bran Stark (Isaac Hempstead Wright)
16
Greyworm (Jacob Anderson)
17
Missandei (Nathalie Emmanuel)
19
Euron Greyjoy (Pilou Asbaek)
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