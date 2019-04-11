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Game of Thrones 8. sezonundan en yeni fotoğraflar

HBO’nun dünya çapında milyonlarca seyircisi olan dizisi Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonu öncesi en güncel görselleri yayınlandı.

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    Game of Thrones dizisi 8. sezon bölümleriyle 14 Nisan’da hayranlarıyka buluşmaya hazırlanırken, diziden yeni görseller yayınlandı.

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    Game of Thrones’un final sezonundan en son fotoğraflarda dizinin önemli karakterleri Jon Snow, Sansa Stark, Jorah, Dany, Bran, Cersei Lannister görülüyor.

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    Son sezonu 90 dakikalık 6 bölümden oluşacak olan Game of Thrones, izleyiciye televizyon tarihinin en büyük savaş sahnesini sunmayı vaat ediyor.

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    İşte George R.R. Martin’in kitabından uyarlanan Game of Thrones’un final sezonu öncesi yayınlanan en güncel görselleri...

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