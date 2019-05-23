Game of Thrones belgeseli The Last Watch'tan 13 yeni fotoğraf
ntv.com.tr
HBO, dizinin final sezonunun perde arkasını yansıtan Game of Thrones: The Last Watch adlı bir belgesel hazırladı. İki saatlik belgeselden yeni fotoğraflar yayınlandı.
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Final yapmış olsa da Game of Thrones macerası hala bitmedi. HBO, fenomen dizinin final sezonunun arka planına mercek tutuyor.
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Kanal, dizinin final sezonunun perde arkasını yansıtan Game of Thrones: The Last Watch adlı bir belgesel hazırladı.
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Yeni Game of Thrones belgeselinden 13 yeni fotoğraf yayınlandı.
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Belgeselin İngiliz yönetmeni Jeanie Finlay, “Bir ‘belgesel yapımı’ndan çok daha fazlası; bu bir dünya yaratmanın ne anlama geldiğinin acı tatlı zevkleri hakkında esprili ve samimiyetle anlatılan komik, etkileyici bir hikaye. Ve tabii bir elveda” dedi.
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Belgesel, dizinin senaristleri David Benioff ve D.B. Weiss eşliğinde gerçekleşen son okuma provasından görüntüler ile oyuncuların çekimler için makyaj hazırlığı, kendi kendilerine prova yapma aşamalarını içeriyor.
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İki saatlik Game of Thrones: The Last Watch belgeseli 26 Mayıs’ta HBO kanalında yayınlanacak.
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