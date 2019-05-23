NTV

Game of Thrones belgeseli The Last Watch'tan 13 yeni fotoğraf

ntv.com.tr

HBO, dizinin final sezonunun perde arkasını yansıtan Game of Thrones: The Last Watch adlı bir belgesel hazırladı. İki saatlik belgeselden yeni fotoğraflar yayınlandı.

  • 1

    Final yapmış olsa da Game of Thrones macerası hala bitmedi. HBO, fenomen dizinin final sezonunun arka planına mercek tutuyor. 

  • 2

    Kanal, dizinin final sezonunun perde arkasını yansıtan Game of Thrones: The Last Watch adlı bir belgesel hazırladı.

  • 3

    Yeni Game of Thrones belgeselinden 13 yeni fotoğraf yayınlandı.

  • 4

    Belgeselin İngiliz yönetmeni Jeanie Finlay, “Bir ‘belgesel yapımı’ndan çok daha fazlası; bu bir dünya yaratmanın ne anlama geldiğinin acı tatlı zevkleri hakkında esprili ve samimiyetle anlatılan komik, etkileyici bir hikaye. Ve tabii bir elveda” dedi.

  • 5

    Belgesel, dizinin senaristleri David Benioff ve D.B. Weiss eşliğinde gerçekleşen son okuma provasından görüntüler ile oyuncuların çekimler için makyaj hazırlığı, kendi kendilerine prova yapma aşamalarını içeriyor.

  • 6

    İki saatlik Game of Thrones: The Last Watch belgeseli 26 Mayıs’ta HBO kanalında yayınlanacak.

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin