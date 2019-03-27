Game of Thrones ejderhası nasıl yapılıyor?
ntv.com.tr
Game of Thrones'un meşhur ejderhaları nasıl yaratıldı, nelerden ilham alınarak tasarlandı? Görsel efekt uzmanı Sven Martin, adım adım ejderhaların hazırlık sürecini, dizinin sezonlarına göre ejderha tasarımlarında ne gibi değişiklikler yaptıklarını anlattı.
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Game of Thrones dizisinde ejderhaların annesi Daenerys Targaryen olsa da onların asıl ebeveyni Almanya'daki görsel efekt şirketi Pixomondo. Şirketin görsel efekt uzmanı Sven Martin ejderhaların bilgisayar ortamında yaratılma evrelerini Entertainment Weekly'ye anlattı.
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Martin, birinci sezonda gerçek bir şablon yarattıklarını söyledi.
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3“Şablonların keskin hatlara sahip olduğunu söyleyen Martin, bilgisayar ortamında ejderhaların daha şirin gösterilmesi için şekillendirildiğini söyledi.
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4Başta ejderhaların açık ve cilt görünümü mat olarak tasarlandı.
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5Bir sonraki adımda ejderhalar daha koyu hale getirildi, ciltleri daha parlak yapıldı.
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Martin, tasarımın daha gerçekçi görünmesi için önce iskelet, sonra da kas ve deri tasarımı yaptıklarını söyledi.
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Martin, ejderhaların daha gerçekçi canlılar olarak görünmesi için yarasalardan ve kuşlardan ilham aldıklarını anlattı.
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“3. sezonda ejderhalara yeni bir özellik getirdik” diyen Martin, “Ejderhalar öfkelendiklerinde ve asıl amaçları korumak olduğundan solungaçlarını boyunlarından dışarı atıyorlar. Bu fikir aynı şeyi yapan kertenkelelerden geliyor" şeklinde konuştu.
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Martin, "Ejderhaları her sezon değiştirmek zorundaydık. Her yeni sezonda yeni tasarım için kafa patlattık. Dizinin sezonu tasarımı etkiledi. Her sezon ejderhalar büyütülmüyordu. Her defasında onları yeniden yapıyorduk" dedi.
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Ejderhaların kanatlarını daha büyük yaptıklarını, göğüs kafesini değiştirdiklerini" söyleyen Martin, bu görünüm için kuş iskeletinden ilham aldıklarını belirtti.
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"Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ilk kez ejderhanın sırtına çıkmaya başlayacağı zaman sivri uçlarını yeniden tasarladık" diyen Martin, "Emilia'nın tutamaçlara ihtiyacı vardı. Bu tasarım 7. sezonda daha fazla kişinin ejderhalara tırmanması gerektiğinde tekrar değiştirildi" ifadesini kullandı.
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"Emilia'nın güvenli bir şekilde ejderhaya bindiğini göstermeliydik ama onu bir tırmanma uzmanı gibi de göstermemeliydik. O bir kraliçe ve zorluğa meydan okuyor" diyen Martin, ejderhanın sırt görünümünü tasarlarken zorluk konusunda dengeyi sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
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Daenerys Targaryen'in ejderhaların cildine ve burunlarına dokunduğunu söyleyen Martin, ejderhalara duygusallık vermeye çalıştıklarını ama insan gibi de görünmemeleri için dengeyi sağladıklarını anlattı.
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Ejderhaları tasarlama işini aldıklarında Game of Thrones'un uyarlandığı kitapları okumadığını, dizinin nasıl bir şey olacağını tahmin edemediğini söyleyen Martin, "Bunun nasıl bir fenomene dönüşeceği konusunda bir fikrim yoktu" dedi. "Oysa bir ejderhalar gibi ikonik varlıkları yaratıyorduk" ifadesini kullandı.