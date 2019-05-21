Game of Thrones erkekleri bir sandviç olsaydı hangisi olurdu?
Jon Snow'dan Joffrey Baratheon'a, Tyrion Lannister'dan Khal Drogo'ya Game of Thrones'ta geçmiş sezonlardan finale kadar yer alan erkek karakterler bir sandvice benzetilseydi hangisi olurdu? İşte Game of Thrones erkeklerinin benzetildiği sandviçler ve özellikleri...
-
1
Jorah Mormont
Salamlı ve peynirli sandviç (Klasik tatların bir karışımı. Tıpkı Jorah gibi ihtiyaç duyulan her an bulunabilir bir lezzet)
-
2
Jon Snow
Sadece ekmek (Üzgün ve yalnız)
-
3
Joffrey Baratheon
Salamura edilmiş ringa balıklı sandviç (Çok süslü, soğuk ve tatsız)
-
4
Khal Drogo
Dondurmalı sandviç (Çekici ve ürpertici)
-
5
Samwell Tarly
Tütsülenmiş somon ve krem peynirli sandviç (Yufka gibi, çok katmanlı, yumuşak, nazikçe dokunulması gereken)
-
6
Sandor Clegane
Kızarmış ekmeğe peynirli sandviç (Dışı sert ama içi yumuşak)
-
7
Jaime Lannister
Jambon, marul ve domatesli sandviç (Popüler, zarif, cezbedici ama biraz zayıf ve hayal kırıklığına uğratıcı)
-
8
Tyrion Lannister
Peynirli ve turşulu sandviç (Klasik, İngiliz, acı ama hafif tatlımsı)
-
9
Tormund Giantsbane
Salamura et, lahana turşusu ve İsveç peynirli sandviç (Doyurucu)
-
10
Gri Solucan
Mayonezli ton balığı sandvici (Lezzetli ve mütevazı)
-
11
Gece Kralı
Hindi ve yaban mersinli sandviç (Soğuk servis edilir)
-
12
Lord Varys
Sarımsak ve çili soslu ördek etli sandviç (Keskin kokulu, sıra dışı)