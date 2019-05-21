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Game of Thrones erkekleri bir sandviç olsaydı hangisi olurdu?

Jon Snow'dan Joffrey Baratheon'a, Tyrion Lannister'dan Khal Drogo'ya Game of Thrones'ta geçmiş sezonlardan finale kadar yer alan erkek karakterler bir sandvice benzetilseydi hangisi olurdu? İşte Game of Thrones erkeklerinin benzetildiği sandviçler ve özellikleri...

  • 1

    Jorah Mormont

    Salamlı ve peynirli sandviç (Klasik tatların bir karışımı. Tıpkı Jorah gibi ihtiyaç duyulan her an bulunabilir bir lezzet)

  • 2

    Jon Snow

    Sadece ekmek (Üzgün ve yalnız)

  • 3

    Joffrey Baratheon

    Salamura edilmiş ringa balıklı sandviç (Çok süslü, soğuk ve tatsız)

  • 4

    Khal Drogo

    Dondurmalı sandviç (Çekici ve ürpertici) 

  • 5

    Samwell Tarly

    Tütsülenmiş somon ve krem peynirli sandviç (Yufka gibi, çok katmanlı, yumuşak, nazikçe dokunulması gereken)

  • 6

    Sandor Clegane 

    Kızarmış ekmeğe peynirli sandviç (Dışı sert ama içi yumuşak)

  • 7

    Jaime Lannister

    Jambon, marul ve domatesli sandviç (Popüler, zarif, cezbedici ama biraz zayıf ve hayal kırıklığına uğratıcı)

  • 8

    Tyrion Lannister 

    Peynirli ve turşulu sandviç (Klasik, İngiliz, acı ama hafif tatlımsı)

  • 9

    Tormund Giantsbane 

    Salamura et, lahana turşusu ve İsveç peynirli sandviç (Doyurucu)

  • 10

    Gri Solucan 

    Mayonezli ton balığı sandvici (Lezzetli ve mütevazı)

  • 11

    Gece Kralı

    Hindi ve yaban mersinli sandviç (Soğuk servis edilir)

  • 12

    Lord Varys

    Sarımsak ve çili soslu ördek etli sandviç (Keskin kokulu, sıra dışı)

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