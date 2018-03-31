Game Of Thrones karakterleri bir reklam ajansında ne iş yapardı?
Game Of Thrones’ta tüm karakterlerin görevleri belli olabilir ama gerçek hayatta bir meslekleri olması gerekse ne iş yaparlardı? Bir reklam ajansı bu sorunun cevabını aradı. Ajans, ‘Game Of Agencies’ ismini veren seriyle karakterlere reklam sektöründe bir iş hazırladı.
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Tyrion Lannister- Metin Yazarı
‘Benim de yaptığım bu; içerim ve bir şeyleri bilirim.’
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2Lord Varys- Müşteri Temsilcisi
‘Belki de o kadar uzun zaman dehşetin içinde büyüdük ki, başka bir yol olmadığını varsayıyoruz.’
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3Cersei Lannister - Kreatif Direktör
‘İnsanlarını sadık tutmanın yolu, onların senden korkmasını sağlamaktır.’
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4Lekesizler - Tasarımcı
‘Efendimizin emirlerini takip ederiz.
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5Grey Worm - Art Direktör
‘Kimse size özgürlüğünüzü veremez kardeşlerim.’
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6Jon Snow - İnsan Kaynakları Uzmanı
‘Hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow’
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7Üç Gözlü Karga - SEO Uzmanı
‘Seni sürekli izliyordum. Bütün hayatların boyunca, binlerce gözle…’
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8Melisandre - Müşteri
‘Sadece bir cehennem var; o da şu an içinde olduğumuz.’
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9Ramsay Bolton - Müşteri
‘Bunun mutlu bir son olduğunu düşünüyorsan, dikkatli dinlememişsin demektir.’
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10Lord Petyr Baelish - Stratejist
‘Bilmediğimiz şey genelde ölümümüze sebep olur.’
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11Mace Tyrell - Medya Yöneticisi
'Ben paranın efendisiyim.'
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12Samwell Tarly - Stajyer