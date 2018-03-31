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Game Of Thrones karakterleri bir reklam ajansında ne iş yapardı?

Game Of Thrones’ta tüm karakterlerin görevleri belli olabilir ama gerçek hayatta bir meslekleri olması gerekse ne iş yaparlardı? Bir reklam ajansı bu sorunun cevabını aradı. Ajans, ‘Game Of Agencies’ ismini veren seriyle karakterlere reklam sektöründe bir iş hazırladı.

  • 1

    Tyrion Lannister- Metin Yazarı

    ‘Benim de yaptığım bu; içerim ve bir şeyleri bilirim.’

  • 2

    Lord Varys- Müşteri Temsilcisi

    ‘Belki de o kadar uzun zaman dehşetin içinde büyüdük ki, başka bir yol olmadığını varsayıyoruz.’
  • 3

    Cersei Lannister - Kreatif Direktör

    ‘İnsanlarını sadık tutmanın yolu, onların senden korkmasını sağlamaktır.’

  • 4

    Lekesizler - Tasarımcı

    ‘Efendimizin emirlerini takip ederiz.
  • 5

    Grey Worm - Art Direktör

    ‘Kimse size özgürlüğünüzü veremez kardeşlerim.’
  • 6

    Jon Snow - İnsan Kaynakları Uzmanı

    ‘Hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow’
  • 7

    Üç Gözlü Karga - SEO Uzmanı

    ‘Seni sürekli izliyordum. Bütün hayatların boyunca, binlerce gözle…’
  • 8

    Melisandre - Müşteri

    ‘Sadece bir cehennem var; o da şu an içinde olduğumuz.’

  • 9

    Ramsay Bolton - Müşteri

    ‘Bunun mutlu bir son olduğunu düşünüyorsan, dikkatli dinlememişsin demektir.’
  • 10

    Lord Petyr Baelish - Stratejist

    ‘Bilmediğimiz şey genelde ölümümüze sebep olur.’
  • 11

    Mace Tyrell - Medya Yöneticisi

    'Ben paranın efendisiyim.'
  • 12

    Samwell Tarly - Stajyer
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