Game of Thrones oyuncularından veda paylaşımları
ntv.com.tr
Game of Thrones 8. sezon 6. bölümü (final) ile seyiricisine veda ederken, dizinin oyuncuları da sosyal medyadan veda mesajların paylaştı. İşte Game of Thrones oyuncularının seyicilerine vedası...
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Sophie Turner
Dizide Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner, Instagram hesabından şunları yazdı:
"Sansa, esnekliği, cesareti ve gerçek gücü öğrettiğin için teşekkür ederim. Nazik ve sabırlı, aşkla önderlik etmeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Seninle büyüdüm. Sana 13 yaşında aşık oldum ve şimdi 10 yıl oldu... 23 yaşındayken seni arkamda bırakıyorum ama hiçbir zaman bana öğrettiklerini arkamda bırakmayacağım."
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2"Diziye ve onu yapan inanılmaz insanlara, bana isteyebileceğim en iyi yaşam ve drama dersini verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizsiz, ben bugün olduğum kişi olamazdım. Bunca yıl bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ve son olarak seyircilere. Bu karakterlere aşık olduğunuz ve sonuna kadar diziyi desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bunu her şeyden çok özleyeceğim."
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Emilia Clarke
Dizide Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke, paylaşımında, "Bu yazıyı yazarken söylemek istediklerimi anlatacak kelimeleri bulmak çok zor oldu" dedi.
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Clarke, şu mesajı yazdı:
"Dany'nin ve dizinin benim için anlamına kıyasla kelimeler yetersiz kaldı. Ejderhaların annesi bölümü tüm yetişkin hayatımı kapladı. Bu kadın kalbimi aldı."
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5"Ejderha ateşi içindeyken terledim, ailemizi erken terk edenlere birçok gözyaşı döktüm ve Khaleesi'yi, bana verilen ustaca sözleri, eylemleri (ve isimleri) yerine getşrmeye çalışırken beynimi zorladım. Game of Thrones beni bir kadın olarak, bir oyuncu olarak ve bir insan olarak şekillendirdi. Sevgili babamın burada olup ne kadar uzağa uçtuğumuzu görmesini diliyorum."
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6"Siz sevgili nazik, büyülü seyirciler; yaptığımız işi ve platin peruğu çıkarmadan önce birçok insanın kalbinde olan bir karakterle yaptığım şeye sadık seyrinize çok fazla teşekkür borçluyum. Sizsiz biz yokuz. Ve artık süremiz doldu."
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Gwendoline Christie
Dizide Tarthlı Brienne karakterinin oyuncusu Gwendoline Christie Instagram'da Jon Snow'a hayat veren Kit Harington ile sette çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Game of Thrones'un sonu söyleniyor" dedi.
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John Bradley West
Samwell Tarly karakterini canlandıran John Bradley West, Instagram'da şu notu yazdı:
"Bu akşam son bölümümüz. Uzun ve harika bir yolculuğun son adımı. Bu yolculuk benim için 19 Temmuz 2010 Pazartesi günü saat 10’da başladı. Bunu biliyorum, çünkü birinci sezon birinci hafta prova ve hazırlık programımı buldum. Bu, bana ilk kez Belfast’tayken, çekimlere başlamamızdan haftalar önce verilmişti. Kit ile ilk tanıştığımız ve beni sekiz sezon boyunca gördüğünüz kostümü ilk giydiğim prova burada. Bunu sakladığım için mutluyum. O hafta benim için sonra çok anlam ifade eden pek çok kişiyle tanıştım. O zaman birlikte çıkacağımız yolculuğu bilemezdik. Bu deneyimi ya da o insanları dünyaya değişmem. Bölümün tadını çıkarın ve her şey için teşekkürler."
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Nikolaj Coster-Waldau
Jaime Lannister karakterinin oyuncusu Nikolaj Coster-Waldau, bir videoile Game of Thrones seyircisine veda etti. Danimarkalı oyuncu, "Seyrettiğiniz için teşekkürler" notuyla paylaştığı videoda, "Taht oyunlarını kim kazanacak?" sorusunu sordu.
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Waldau, geçen hafta da rol arkadaşı Lena Headey ile birlikte çekilen eğlenceli fotoğraflarını paylaşarak, "En iyi, en tatlı, en mükemmel kız kardeş. Eğlenceli bir on yıldı" notunu yazmıştı.
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