Game of Thrones oyuncularından veda paylaşımları

John Bradley West

Samwell Tarly karakterini canlandıran John Bradley West, Instagram'da şu notu yazdı:

"Bu akşam son bölümümüz. Uzun ve harika bir yolculuğun son adımı. Bu yolculuk benim için 19 Temmuz 2010 Pazartesi günü saat 10’da başladı. Bunu biliyorum, çünkü birinci sezon birinci hafta prova ve hazırlık programımı buldum. Bu, bana ilk kez Belfast’tayken, çekimlere başlamamızdan haftalar önce verilmişti. Kit ile ilk tanıştığımız ve beni sekiz sezon boyunca gördüğünüz kostümü ilk giydiğim prova burada. Bunu sakladığım için mutluyum. O hafta benim için sonra çok anlam ifade eden pek çok kişiyle tanıştım. O zaman birlikte çıkacağımız yolculuğu bilemezdik. Bu deneyimi ya da o insanları dünyaya değişmem. Bölümün tadını çıkarın ve her şey için teşekkürler."