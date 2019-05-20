Game of Thrones seyircisinin final hayal kırıklığı (Breaking Bad yeniden gündemde)
ntv.com.tr
Game of Thrones dizisinin 8. sezon 6. bölümünü (final bölümü), beğenmeyen seyirciler, diziyi Breaking Bad'le kıyaslayarak yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi. Breaking Bad, final yapmasından altı yıl sonra, Game of Thrones'un büyük finalinin yayınlandığı gün yeniden Türkiye'nin ve dünyanın sosyal medya gündemine oturdu.
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Game of Thrones dizisi, sekiz sezonluk ekran macerasını tamamladı. Dizinin 8. sezon 6. bölümü (final bölümü), seyircilerin büyük bir kısmını hayal kırıklığına uğrattı.
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Dizinin finalini beğenmeyen seyirciler, sosyal medya paylaşımlarında Breaking Bad dizisinin Game of Thrones’tan çok daha iyi olduğunu belirtti.
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2008’de başlayan ve beş sezonun ardından 2013’te ekrana veda eden dizi, yıllar sonra yeniden gündeme gelerek Twitter’ta trend topic (TT) oldu.
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Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:
"Tahtın gerçek sahibi burada"
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"GoT finali iyiydi, hoştu ama; bir taht varsa ortada, kimin oturacağı çok net. Son nefesimize kadar senciyiz Walter Başkan. Kusursuz final sezonunla, dram türünün açık ara en iyisisin Breaking Bad."
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"Demir tahtın tek gerçek sahibi sensin Walter Hartwell White."
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7"Cehennem buz tutana kadar en iyi dizi Breaking Bad"
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8"Breaking Bad'in daha iyi bir dizi olduğunu Game of Thrones'un berbat final sezonuyla daha iyi anlamış olduk."