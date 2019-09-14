Game Of Thrones sonrası Targaryen dizisi geliyor

Dünya çapında kırdığı izlenme rekorlarından sonra Naomi Watts'ın başrolünde yer alacağı spin-off projesinin çekimlerine başlayan Game Of Thrones dizisinden hayranlarına müjdeli bir haber daha geldi. HBO, Targaryen Ailesi'ni anlatacak yeni bir proje için düğmeye bastı. (*Spin-off: Çok tutulan bir dizinin karakterleriyle ayrı bir dizi yapmak ya da yan hikaye üretmek.)
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HBO, Game of Thrones dizisinin geçtiği dönemden 300 yıl öncesini ve Targaryen Ailesi'ni konu alan yeni bir dizi projesi üzerinde çalışmalara başladı.
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ABD'nin önde gelen eğlence ve kültür sanat içerik üreticileri Variety, Hollywood Reporter ve Deadline basın kuruluşlarının kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, bu proje HBO'nun daha önce açıkladığı Game of Thrones uyarlamalarından farklı ve yeni bir proje.
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Targaryen Ailesi'nin ortaya çıkışını ve güçten düşüşünü anlatması beklenen dizinin senaryosunun, Game of Thrones (Taht Oyunları) kitabının yazarı George R.R. Martin'in Fire & Blood (Ateş ve Kan) adındaki kitabından uyarlanması bekleniyor.
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Haberlere göre dizinin senaryosunu George R.R. Martin ve Colony televizyon dizisiyle bilinen yazar Ryan Condal beraber kaleme alıyor.
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HBO, daha önce Game of Thrones'tan uyarlama 5 (spinoff) proje üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bunlardan bir tanesi proje aşamasından yapım aşamasına geçti; başrolünde Naomi Watts'ın oynadığı bu dizi Game of Thrones'un orijinalinden binlerce yıl öncesinde geçecek.
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HBO'nun bugüne kadar en çok izlenen yapımı olan Game of Thrones, her ne kadar son bölümüyle eleştirilse de dizinin son sezonu 32 Emmy adaylığı alarak rekor kırmıştı.