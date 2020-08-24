Game of Thrones yapımcılarından Sophie Turner'a doğum hediye

Geçtiğimiz günlerde bebeğini kucağına alan Sophie Turner'a Game of Thrones'un yapımcıları doğum hediyesi olarak yıldız oyuncunun dizide oturduğu tahtı hediye etti. Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, şarkıcı eşi Joe Jonas ile birlikte ilk bebeklerine kavuştu. Ünlü çiftin geçen hafta çarşamba günü dünyaya gelen bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde bebeğini kucağına alan Turner'a Game of Thrones'un yapımcıları bir jest yaptı. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizinin yapımcıları, Turner'a doğum hediyesi olarak yıldız oyuncunun dizide oturduğu tahtı hediye etti. Yeni anne Turner ile Jonas Brother müzik grubu üyesi Joe Jonas, geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.