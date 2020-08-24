Game of Thrones yapımcılarından Sophie Turner'a doğum hediye

Geçtiğimiz günlerde bebeğini kucağına alan Sophie Turner'a Game of Thrones'un yapımcıları doğum hediyesi olarak yıldız oyuncunun dizide oturduğu tahtı hediye etti.

24.08.2020 - 15:26

Game of Thrones yapımcılarından Sophie Turner'a doğum hediye - 1
Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, şarkıcı eşi Joe Jonas ile birlikte ilk bebeklerine kavuştu.


Game of Thrones yapımcılarından Sophie Turner'a doğum hediye - 2
Ünlü çiftin geçen hafta çarşamba günü dünyaya gelen bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.


Game of Thrones yapımcılarından Sophie Turner'a doğum hediye - 3
Geçtiğimiz günlerde bebeğini kucağına alan Turner'a Game of Thrones'un yapımcıları bir jest yaptı.
Game of Thrones yapımcılarından Sophie Turner'a doğum hediye - 4
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizinin yapımcıları, Turner'a doğum hediyesi olarak yıldız oyuncunun dizide oturduğu tahtı hediye etti.


Game of Thrones yapımcılarından Sophie Turner'a doğum hediye - 5
Yeni anne Turner ile Jonas Brother müzik grubu üyesi Joe Jonas, geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.

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