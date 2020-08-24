Game of Thrones yapımcılarından Sophie Turner'a doğum hediye

Ünlü çiftin geçen hafta çarşamba günü dünyaya gelen bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde bebeğini kucağına alan Turner'a Game of Thrones'un yapımcıları bir jest yaptı.

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizinin yapımcıları, Turner'a doğum hediyesi olarak yıldız oyuncunun dizide oturduğu tahtı hediye etti.





