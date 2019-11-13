Game of Thrones yıldızı Conleth Hill tartışmalara noktayı koydu 

Emilia Clarke daha önce Jimmy Fallon’un ABD’de yayımlanan programında şöyle konuşmuştu: "Geçenlerde Emmy Ödül Töreni öncesi bir parti yapmıştık ve o sahnede benim yanımda oturan, Varys’i canlandıran Conleth (Hill) beni kenara çekip dedi ki, ‘Emilia, sana bir şey söylemem gerekiyor canım. Kahve bardağı benimdi.'