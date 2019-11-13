Game of Thrones yıldızı Conleth Hill tartışmalara noktayı koydu 

Game of Thrones yıldızı Conleth Hill, dizinin kahve bardağı tartışmasında iddiaların aksine sorumlu olduğunu reddetti.
Hill konu hakkında şöyle konuştu: "Oraya bir kahve bardağı bırakmak için Bay Gıdık (Mr. Tickle) kollarına sahip olmam gerekirdi. Kendimi Emilia Clarke için kurşunların önüne attım ve o beni ortaya attı."
"Biliyorsunuz, benim yaptığıma dair bir kanıt yok. Öyleyse başkasını suçla! Avukatım olmadan hiçbir yorum yapmıyorum... Kesinlikle ürün yerleştirme değildi!" dedi.
Emilia Clarke daha önce Jimmy Fallon’un ABD’de yayımlanan programında şöyle konuşmuştu: "Geçenlerde Emmy Ödül Töreni öncesi bir parti yapmıştık ve o sahnede benim yanımda oturan, Varys’i canlandıran Conleth (Hill) beni kenara çekip dedi ki, ‘Emilia, sana bir şey söylemem gerekiyor canım. Kahve bardağı benimdi.'