Game of Thrones’ta 11 haftada çekilen savaş sahnesi
Game of Thrones’un 8. ve final sezonuna doğru geri sayım başlamışken Game of Thrones oyuncuları, Entertainment Weekly’nin özel sayısı için bir araya geldi. 16 farklı kapakla çıkan Game of Thrones özel sayısında, dizi tarihinin en uzun süreli savaş sahnesi The Battle of Winterfell’in 750 kişiyle 11 haftada çekildiği bilgisine yer verildi.
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Entertainment Weekly dergisi, bugüne kadarki en geniş Game of Thrones sayısıyla çıktı. 78 sayfalık Game of Thrones özel sayısı, dizinin önemli karakterleriyle çekilen 16 kapakla çıktı.
Derginin Game of Thrones özel sayısında, yeni sezonda yer alan ve büyük bir prodüksiyon eşliğinde çekilen, dizi tarihinin en uzun süreli savaş sahnesi olması beklenen "The Battle of Winterfell" savaşı hakkında da bilgi verildi.
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The Battle of Winterfell, 750 kişinin yer aldığı 11 haftalık bir çalışma sonucu oluşturuldu. Savaş sahnelerinin 40 dakika kadar sürmesi bekleniyor.
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Dergi için tüm ekip kostümleriyle bir araya gelerek toplu fotoğraf da çektirdi.
Game of Thrones'un merakla beklenen 8. ve final sezonu 14 Nisan'da başlayacak ve altı bölüm sürecek.
İşte Entertainment Weekly'nin özel Game of Thrones kapakları...
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