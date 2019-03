Game of Thrones’ta 11 haftada çekilen savaş sahnesi

Entertainment Weekly dergisi, bugüne kadarki en geniş Game of Thrones sayısıyla çıktı. 78 sayfalık Game of Thrones özel sayısı, dizinin önemli karakterleriyle çekilen 16 kapakla çıktı.

Derginin Game of Thrones özel sayısında, yeni sezonda yer alan ve büyük bir prodüksiyon eşliğinde çekilen, dizi tarihinin en uzun süreli savaş sahnesi olması beklenen "The Battle of Winterfell" savaşı hakkında da bilgi verildi.