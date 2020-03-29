Game of Thrones'ta Bran'in köpeği Summer kansere yenik düştü

Odin'in sahipleri, köpeği henüz 7 haftalık bir yavruyken sahiplendiklerini ve o zamandan beri ailenin çok önemli bir parçası olarak gördüklerini anlattı. Sahipleri ayrıca, Odin'in tedavisi için bağışta bulunan ve onlara çok yardımcı olan hayır kurumlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.